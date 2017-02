A cidade e o teatro. O teatro e a cidade. Uma relação íntima que vem desde a antiguidade: as peças teatrais nasceram nos ambientes externos! Encenar tendo as ruas, praças ou escolas como cenário enriquece o contexto, deixa a história mais viva e mais perto da plateia. Nesse formato, mais próximo do público, as possibilidades de interação são maiores e essas intervenções no espaço urbano podem transformar ambientes insossos em alegres palcos abertos.

É com essa proposta de aproximação das pessoas, e procurando incentivar o “consumo” e a prática teatral entre as crianças, que está aberta a seleção para o 1º Festival de Teatro Infantil de Cascavel, aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), Lei de Incentivo à Cultura do Paraná e incentivado pela Copel – Companhia Paranaense de Energia, com apoio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Cascavel. A ideia é promover um intercâmbio entre artistas e levar espetáculos infantis às escolas, praças e espaços teatrais.

Como participar?

Grupos amadores e profissionais de todo o Paraná podem se inscrever para apresentar peças entre os dias 25 e 30 de abril de 2017, mas sem caráter competitivo. Uma comissão vai analisar os currículos das companhias paranaenses levando em conta o teatro infantil em suas diversas linguagens: encenação tradicional, não-verbal, teatro de bonecos, teatro de sombras, espetáculo circense/teatral ou dança-teatro. Oito grupos serão selecionados para a programação oficial e outros três como suplentes. O resultado da seleção será publicado no dia 13 de março.

São válidas peças inéditas ou já apresentadas em outros festivais. Os interessados devem se inscrever até o dia 06 de março, enviando a ficha de inscrição e materiais sobre o espetáculo para o e-mail direcao@festincascavel.com.br. A relação detalhada está disponível no edital do Festin, no site www.festincascavel.com.br, onde também é possível ter acesso às demais informações sobre o evento.

As companhias selecionadas deverão realizar três apresentações da peça, que podem ser feitas tanto em escolas, quanto praças, terminais e outros locais, recebendo ajuda de custo com as despesas, além de um cachê simbólico de R$ 1.000,00 pela participação.