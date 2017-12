A festa cheia de luz, fogos e muitas cores, que teve sua abertura nesta quinta-feira, 30, na Praça da Paz, marcou este que promete ser o melhor Natal de todos os tempos de Foz do Iguaçu. A programação acontece na Praça da Paz e no Gramadão da Vila A, que volta a receber a festa depois de mais de dez anos. “Este Natal representa o renascimento de uma cidade. Buscamos integrar as famílias, as pessoas. A praça é o símbolo disso tudo. O símbolo do encontro dos cidadãos de Foz”, resumiu o prefeito iguaçuense Chico Brasileiro.

Chico também vestia a camiseta vermelha, uniforme dos 180 funcionários da prefeitura que cuidavam da cerimônia. Uma das tarefas da assistente cultural Kelly Viana, por exemplo, era manter sentada a criançada que tomava conta dos pés do palco, esperando o show começar. “Está tudo maravilhoso, espero ver esta praça assim lotada todos os dias”, disse Kelly, que, com seus 20 anos de Fundação Cultural, ajudou a fazer a programação da festa, junto com uma equipe da Itaipu.

“A Itaipu está sendo fundamental para a realização do Natal 2017. É uma empresa que nos enche de orgulho e é parceira desde o início do processo”, agradeceu Chico Brasileiro. “Itaipu acredita em Foz do Iguaçu e na região e colabora com a cidade e com os moradores”, complementou o assistente da Diretoria Geral Brasileira, Alexandre Teixeira, representando o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna.

Natal colorido

Ao apagar das luzes da praça, as do palco foram acesas e o show começou. A companhia Felchad Produções, de Guarapuava, trouxe 27 artistas para contar a história de uma menina em busca de uma chave, em meio às tormentas da vida. “Esta menina representa todos nós, que com nossos dilemas, temos a oportunidade de crescer e evoluir”, explicou o diretor artístico do grupo, David Felchad. Segundo ele, o texto foi feito especialmente para Foz do Iguaçu, que também vive um período de reencontro após as notícias negativas do passado.

Em sua procura, a criança andou por uma série de cenários. Tintas explodindo, peixes do mar, chuva de doces e até uma floresta eram exibidos no telão. Os outros personagens acompanharam a jornada, em meio à dança, música, brincadeiras e acrobacias em trapézio, cubo, lira e tecido. No final, a menina encontra a chave.

Como é de costume, o prefeito Chico Brasileiro recebe a chave da cidade e a entrega ao Papai Noel. É do bom velhinho a responsabilidade de conduzir a festa natalina até o dia 22 de dezembro, quando termina a programação do Natal de Foz. Então, os dois abrem uma caixa e a Praça da Paz volta a se iluminar. Primeiro com uma gigantesca árvore de luzes, de 15 metros. Depois com a explosão dos fogos de artifício.

Era o que esperava desde o início o motorista de ônibus Cristiano de Moura, 33 anos, desde que sentara no gramado com a filha Isabele, 2 anos, no colo para ver o show. “Quero só ver quando tudo isso estiver iluminado”, brincou. De acordo com ele, além de agradar os moradores, a festa atrai os turistas e isso é bom para os negócios. “A cidade está lotada. Só amanhã, vou levar 42 turistas”, comemorou.

Com Isabele no colo e de mãos dadas com a esposa Beatriz, Cristiano subiu pela Praça da Paz para ver o restante da decoração. Anjos iluminados tocavam suas tombretas no novo espelho d’água do local, uma caixa de presente de luzes permitia que as pessoas caminhassem sob ela. Mas a grande novidade estava um pouco acima, na Rua Barão do Rio Branco.

“É o Natal mais bonito que já vi na minha vida”, afirmou enfaticamente a estudante Quelly Coutinho, 21 anos, que veio de Lagoa dos Patos (MG) para estudar Medicina em Ciudad del Este, no Paraguai. Quelly fazia um selfie com as amigas debaixo do túnel de luz e som, uma atração inédita no Natal de Foz em que a iluminação interage com a música tocada.

Enquanto isso, do outro lado da cidade…

Era quase meia noite e os iguaçuenses ainda lotavam a Praça da Paz, encantados com a decoração, visitando a Casa do Papai Noel e a Fábrica de Brinquedos ou comprando alguma lembrança na Feira de Artesanato. Enquanto isso, no Gramadão da Itaipu, os preparativos continuam acelerados para deixar tudo pronto para a festa. No sábado, 02, é a vez da Vila A receber o início da programação do Natal 2017. A expectativa é que seja outra grande festa!