Neste sábado, 25, Shopping Catuaí Palladium apresenta uma programação repleta de emoções para marcar a abertura do “Natal Completamente Mágico” em Foz do Iguaçu. Com o tema “Feliz Natal dos Ursos”, a decoração natalina é assinada pela Cipolatti, a empresa mais conceituada de decoração de Natal da América Latina, e está distribuída por todo o Shopping. No Piso L1, além da grande árvore e uma Roda Gigante, ursos animatrônicos inéditos na região prometem encantar crianças e adultos na Praça de Eventos do shopping. Ainda no L1 será montado o Espaço de Diversão com o brinquedo Torre e o Trenzinho, com ingresso pago. No Piso L2, o trono do Papai Noel será um cenário mágico para que crianças e adultos tirem fotos. Toda a decoração é rica em detalhes no mall, teto e colunas do empreendimento para que todos os visitantes entrem no clima de Natal.

A festa de abertura começa às 17 horas nos corredores do shopping com várias atrações simultâneas. Atores caracterizados vão interagir com as crianças no mall, entregando bexigas, balas e pirulito. Haverá algodão doce e carrinho com pipoca nas portarias principais. Quatro palcos interativos serão montados para apresentações de música e espetáculo circense. Entre os convidados, estão o Coral Infantil Villanueva, o Coral da Unila, o Quarteto Jazz Band e Grupo Circense com experiências lúdicas para o público infantil. Cada apresentação terá duração de até 30 minutos, mas a banda fará show sem intervalo no palco da Praça de Eventos (L1).

Também a partir das 17 horas, o bom velhinho participa da “Carreata do Papai Noel” com três carros antigos decorados e caracterizados com a marca do Shopping. Com saída do Gramadão da Vila A, a carreata irá percorrer lentamente as principais avenidas de Foz do Iguaçu para dar as boas vindas à população com muita alegria e anunciar a abertura do Natal no Catuaí Palladium.

A chegada da “Carreata do Papai Noel” será o momento mais esperado da festa, por volta das 20 horas, na Avenida das Cataratas em frente à entrada principal do Shopping. O bom velhinho será recebido com show de fogos e seguirá pelos corredores atendendo às crianças. Na Praça de Eventos (Piso L1) o Papai Noel fará a inauguração da decoração natalina e depois o atendimento no trono do Noel (Piso L2, próximo da Bambina). “Preparamos com muito carinho a decoração e uma programação cheia de atrações para os nossos clientes de todas as idades, especialmente as crianças. A recepção será lúdica, com personagens interagindo com brincadeiras, muita alegria, música e diversão para o público. A chegada do Papai Noel será um momento mágico para emocionar o coração de todos. Desejamos que o público se encante com o nosso Natal e que possamos proporcionar muita alegria aos visitantes”, afirma a gerente de marketing Regina Pugliesi.

A programação natalina do Catuaí Palladium ocorrerá em várias datas, nos meses de novembro e dezembro, e é aberta ao público. As apresentações são gratuitas. Confira a programação completa nas redes sociais. O estacionamento é gratuito. Vale a pena conferir!

ATRAÇÕES DA ABERTURA DO NATAL MÁGICO CATUAÍ PALLADIUM

Às 17 horas (Gramadão da Vila A) – início da “Carreata do Papai Noel”pelas principais avenidas de Foz do Iguaçu.

Às 17 horas (Shopping) – Apresentações simultâneas em quatro palcos interativos: Coral Infantil Villanueva, Coral Unila, Show com o Quarteto Jazz Band e atrações circenses com artistas de Grupo Circense. Gratuito.

Às 20 horas (Shopping) – Chegada do Papai Noel com show de fogos e cortejo pelo mall do shopping.

Espaço Diversão (Roda Gigante, Torre e Trenzinho) – Ingresso R$ 10 cada. Piso L1.