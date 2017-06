A Associação Brasileira de Hostels e Novas Hospitalidades, a ABHOSTELS, inicia este ano sua participação no Festival das Cataratas, o maior evento de turismo de Foz do Iguaçu e o segundo maior da região Sul do país. O festival acontece entre os dias 28 e 30 de junho no Hotel Rafain Palace, e reúne agentes de viagens, operadores de turismo, hoteleiros, guias e demais profissionais da área.

De acordo com o empresário e diretor regional da ABHOSTELS, Diogo Marcel Araújo, a participação no festival é importante para debater ações que fortaleçam o setor. “O festival é um dos quatro maiores eventos de turismo do país, por isso aproveitamos a oportunidade para divulgar o trabalho da associação, que apesar de nova, já ganhou destaque em diversas cidades do Brasil”, afirma.

Outro bom motivo é a oportunidade de esclarecer o público sobre o conceito de hostel e o funcionamento deste tipo de hospitalidade. “Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona um hostel, e qual a diferença dele com outros meios de hospedagem. Por isso, muitos agentes de viagens acabam não vendendo esse produto. Durante o festival teremos a oportunidade de esclarecer”, disse Diogo.

Sócia proprietária do maior hostel em container do Brasil, Karin Nisiide explica que por ter um custo inferior ao da hotelaria convencional, a acomodação em hostel ainda sofre preconceitos. “Principalmente os brasileiros ainda acham que esse tipo de hospedagem é para classe baixa, que é sujo, desorganizado. Nós queremos desmistificar, mostrar que o hostel pode ter conforto, mas também a vantagem de um ambiente agradável, que proporciona experiências e interação entre os hóspedes”.

Os empresários afirmam que a hospedagem em hostel ganhou maior visibilidade nos últimos cinco anos. Isso acontece porque cada vez mais os viajantes priorizam as interações sociais dentro do destino. “Muito mais do que fazer uma simples viagem, o turista quer viver aquele destino, conhecer os lugares, mas também as pessoas. O turismo de experiência é um novo nicho de mercado, mas sempre foi a essência dos hostels” complementa Diogo.

Hospedagem

Ao contrário do que muita gente pensa, hostel não é somente para jovens e mochileiros viajantes. O mercado tem sido apontado como preferência também das famílias, que dão prioridade à cozinha compartilhada para fazer suas refeições. Outro público em destaque é o de executivos, que após um dia de reuniões, fogem do clima da hotelaria convencional e se divertem em festas, muito frequente nos hostels.

A descontração do ambiente e a facilidade em fazer amizades também fazem parte dos atrativos. No hostel, o hóspede pode optar por quartos e banheiros compartilhados ou privativos – o preço varia conforme a acomodação. “Hostel é estilo de vida, e quem se hospeda em um não está em busca somente da economia, mas da experiência, em conhecer novas pessoas, fazer amizades”, ressalta Diogo, que atua na área há 16 anos.

Exposição

Durante o festival, os visitantes que passarem pelo estande da ABHOSTELS poderão entender melhor como tudo funciona. “Vamos recriar o ambiente de um hostel, com toda a vibe que é nosso diferencial. Será um ambiente descontraído onde as pessoas vão se divertir. Muitas surpresas estão por vir”, adianta Karin. Em sua 12ª edição, o Festival das Cataratas deve receber mais de 7 mil pessoas em três dias de evento.

Associação

Fundada em setembro de 2016, a ABHOSTELS tem como compromisso o fortalecimento e a expansão do setor em todo o país. Em Foz do Iguaçu, os hostels Bambu, Green House, Poesia, Tetris Container, Iguassu Guest House e Made Inn representam a associação.