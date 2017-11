Os acadêmicos do curso de Direito do 4º ano da Unioeste – Campus Foz do Iguaçu, receberam doações de mobiliários e um bebedouro, que serão destinados à Casa do Migrante em Foz do Iguaçu. A atividade realizada pelos Acadêmicos é parte de um projeto de extensão universitária, coordenado pela professora Cláudia Barbosa, da disciplina de Psicopatologia.

Durante todo o segundo semestre deste ano, os alunos realizaram diversas outras atividades que integram o escopo do projeto, como visitas aos órgãos públicos municipais e federais (Secretaria Municipal de Assistência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego). A finalidade foi promover uma maior integração entre os entes governamentais responsáveis pela efetivação das políticas direcionadas ao migrante. A concretização das garantias e direitos fundamentais do migrante, juntamente com a humanização do serviço prestado na entidade, faz parte da meta a ser atingida pelos acadêmicos.

“Conseguimos angariar o apoio do secretário de assistência social do município, na busca pela formalização de um convênio que possibilite direcionar mais recursos à Casa do Migrante”, explicou o acadêmico Lucas Valle. Os estudantes também conseguiram importante ajuda da Sociedade Beneficente Islâmica de Foz do Iguaçu. Através do apoio de seu representante, Adnan El Sayed, obtiveram doações que irão possibilitar a melhoria do atendimento.

Também foi comprado um bebedouro para instalar no local. Nos últimos encontros com a responsável pela gestão da entidade – Irmã Terezinha –, verificou-se a necessidade de mão de obra para fazer a pintura e reparos na estrutura do local, já que dispõem de quase todo o material, que advindo de doações. O material necessário já está disponível e também é oriundo de doações de empresários da cidade.

Atendimento aos imigrantes

A Casa do Migrante foi fundada em 2008, através de um termo de cooperação entre Município e Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho, com a finalidade de prestar atendimento aos trabalhadores brasileiros que vivem nos países de fronteira e, atendendo também aos imigrantes dos países vizinhos que residem ou trabalham em Foz do Iguaçu e região, e necessitam de atendimento ou algum tipo de acolhimento social.

O projeto foi denominado “Casa do Trabalhador brasileiro”, e está instalado junto à fronteira com o Paraguai, localizado à Rua Osvaldo Cruz, 400 (esquina Rua Cassiano Ricardo), no bairro Vila Portes. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 9h ao meio-dia, e das 13h às 17h.