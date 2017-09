Na próxima segunda-feira, 04, os novos diretores da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, na regional de Foz do Iguaçu, serão empossados. A solenidade será realizada no hotel Bella Italia, às 9h.

A presidência estará a cargo de Eduardo Jaime Martins e a vice-presidência regional nas mãos de Caroline Carvalho Bueno, atual Gerente Geral da RPC. ” Sempre fui uma entusiasta da ADVB, participei de muitos eventos em Curitiba, acompanhei o Top de Marketing durante vários anos. Tenho muitos amigos nas diretorias, gente muito competente. Por isso, estou honrada em poder replicar a força da ADBV localmente, em contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento dos profissionais de Marketing e Vendas “, disse Caroline. Completam a mesa diretora Garon Piceli, Lineu Saldanha, Marcia Hanzen, Edson Gagliano, Edinelson Polini e Juliano Rathk.

Antes mesmo de assumir oficialmente a entidade em Foz do Iguaçu, a vice-presidente adianta as ações já programadas. Uma delas é o Prêmio Top de Marketing 2017, que está com inscrições abertas até dia 10 de outubro. “Precisamos que as empresas da região se inscrevam. Além do prêmio, em outubro teremos um curso de negociação super conceituado”, explica ela.



Negociação – A Alma do Negócio

O curso será ministrado por Silvia Candeloro, nos dias 06 e 07 de outubro. Silvia é especialista em negociação com sólida formação teórica e vasta experiência em trabalhos com profissionais do Brasil e do exterior.

No curso serão abordados os temas: Quais seus pontos fortes como negociador e onde pode melhorar; Fechar mais vendas, mantendo sua margem de lucro; Definir o perfil do seu cliente e fazer a proposta como ele espera; Melhorar suas abordagens e superar objeções. Informações e inscrições: (41) 3085-3124 e secretaria@advbpr.com.br.

“Pretendemos promover encontros e eventos pertinentes, trazendo conteúdo relevante, promovendo a integração dos profissionais e reconhecimento das boas práticas”, finaliza Bueno.