A advogada Morena Silveira, especialista em Direito de Família, tem escritório num edifício conhecido, no centro de Foz do Iguaçu. A sala é típica: livros, mesa, cadeiras e computador. O que muda são as respostas que ela dá. “O serviço foi tão personalizado que achei que ela estava fazendo aquilo porque somos amigas, mas conversei com outros clientes e fiquei impressionada ao descobrir que receberam o mesmo tratamento,” explicou a empresária Pâmella Streb, que procurou a advogada para tratar de divórcio. O método criado pela Dra. Morena Silveira, que incluiu a fundação da empresa Integrare – Diálogos de Família, está entre as 82 práticas selecionadas na categoria “advocacia”, do Prêmio Innovare – 2017.

O prêmio recebeu quase 400 inscrições de todo o Brasil. Dra. Morena Silveira é a única selecionada nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. Ainda não há data definida para a divulgação dos vencedores, mas o anúncio normalmente ocorre nos últimos meses do ano. “Morena não enxerga no cliente apenas uma fonte de renda. Vê alguém que tem sentimentos e que está passando por um momento difícil,” disse a cliente.

O método selecionado

Com quase 20 anos de trabalho na área de Direito de Família (estágio e atuação profissional) Dra. Morena Silveira entendeu que, sozinha, não conseguiria resolver plenamente os problemas das pessoas que a procuravam no escritório. “Eu não me contentava em apenas apresentar solução jurídica. Percebia que, muitas vezes, meus clientes iam embora carregando os traumas que as questões familiares geram,” contou a advogada, formada pela Universidade de Uberaba/MG (2002), pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de Franca/SP (2003), atuação em três Núcleos de Práticas Jurídicas e dez anos como professora universitária.

Foi então que ela teve a ideia de criar a Integrare – Diálogos de Família, empresa focada em apresentar soluções para questões familiares, envolvendo profissionais de diversas áreas: médicos, psicólogos, terapeutas e até consultores financeiros. A Integrare promove palestras, cursos e workshops abertos à comunidade, normalmente organizados numa sala anexa ao escritório. São duas frentes: sensibilizar estudantes de direito e advogados para que priorizem a conciliação e acolher famílias com conflitos relacionados a questões como divórcio, guarda, pensão alimentícia ou alienação parental – interferência para que filho (a) rejeite genitor (es).

“Eu não posso ir além dos meus conhecimentos técnicos, por isso, tento dar um acompanhamento integral para essa pessoa, fornecendo o máximo de bem-estar que eu puder ao lado de profissionais parceiros de outras áreas,” considerou Dra. Morena. Para a ex-aluna, hoje advogada da área do Direito de Família, Juliana Monteiro de Araújo, a Integrare é a prova de que esse jeito de trabalhar dá certo. “Morena mostrou como é possível o envolvimento de multiprofissionais em busca da conciliação na resolução dos conflitos familiares,” apontou ela, “reduzindo assim possíveis abalos psicológicos, emocional e patrimonial dos envolvidos”.

Prêmio Innovare – 2017

Há dois meses, o advogado Carlos Fabro Filho, consultor do Instituto Innovare, esteve no escritório da Dra. Morena para acompanhar um dos cursos oferecidos: Divórcio – aspectos jurídicos e psicológicos. Além da advogada, uma psicóloga, especialista em neuropsicologia e perita da Vara da Família, abordou o tema. De acordo com Dr. Carlos Fabro Filho, depois dessa etapa de visitas dos consultores, relatórios são encaminhados à comissão julgadora do Prêmio Innovare, um dos mais conceituados do Brasil, para a escolha dos finalistas.

O foco do Innovare é reconhecer práticas que contribuam para o aprimoramento da Justiça. Integram a Comissão Julgadora: ministros do STF e STJ, desembargadores, promotores, juízes, defensores e advogados. A prática inscrita pela Dra. Morena Silveira interessou porque, por meio dos encontros promovidos pela Integrare, há estímulo à conciliação, em vez de mais disputas judiciais. “O sentimento que tenho é o de dar o meu melhor para ajudar aquela pessoa da maneira mais pacífica possível, desde que essa ‘paz’ não lese o direito dela,” concluiu Dra. Morena.

Teoria aplicada à vida real

A cliente e amiga Pâmella Streb, que é psicóloga por formação, destacou que durante o período do divórcio, Dra. Morena insistiu se era essa mesmo a decisão dela. “Com a minha afirmação, ela me explicou os trâmites e as possíveis consequências psicológicas. O fato de eu saber que ela estava cuidando dos meus direitos, me deu tranquilidade para cuidar da minha condição emocional,” explicou. Pâmella foi uma das 300 participantes dos cursos semanais promovidos pela Integrare – Diálogos de Família, desde setembro de 2015.

Além da sala existente na empresa para receber esses grupos, o método já foi replicado em escolas, faculdades, associações de bairro e empresas. A essência é simples: comprometimento. “Tento dar o meu melhor. De coração,” disse Dra. Morena. “Busco fazer com que o meu cliente sinta em mim um ponto de apoio e saiba que estou cuidando do problema dele com todo o carinho.”