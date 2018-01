O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu foi o que mais cresceu em 2017. O registro de movimento dos aeroportos foi publicado no site da Infraero. Comparado ao ano de 2016 houve um acréscimo de 17,64% no volume de embarques e desembarques, o percentual de crescimento é o maior entre os 30 aeroportos do país.

Durante todo o ano passado 2.177.725 passageiros movimentaram o terminal da Terra das Cataratas, ante 1.851.116 em 2016. O aumento expressivo supera a margem nacional, quando os principais aeroportos do país tiveram um aumento de 2% a 5%, e em alguns casos, houve diminuição no número de operações de embarques e desembarques, como no terminal de Manaus – AM (- 2,04%).

Depois de Foz do Iguaçu, o segundo aeroporto que mais cresceu em movimento também está no sul do país. O volume de embarques e desembarques no terminal de Florianópolis – SC foi 8,75% superior comparado a 2016, 3.846.208 pessoas utilizaram o terminal em 2017. O aeroporto da capital do Paraná, Curitiba, recebeu 6.721.455 passageiros durante todo o ano passado, contabilizando um acréscimo de 5,25% de passageiros comparado a 2016.

Repaginação

Desde novembro de 2017, a pista de pouso e decolagem do terminal passa por obras de revitalização de pavimento. Os trabalhos consistem na substituição da capa asfáltica, fresagem e recomposição em toda a extensão da pista, que conta com 2.195 m x 45 m, além da pintura da sinalização horizontal. O investimento para a realização destes serviços é de R$ 10 milhões.

“Foz do Iguaçu é um destino que vem crescendo na preferência dos viajantes. E essa tendência de crescimento deve se manter em 2018”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. Segundo ele, “as obras de repaginação do aeroporto, com ampliação das áreas de check-in, embarque, desembarque, incluindo os fingers, são mais do que necessárias para garantir maior acessibilidade, conforto e segurança aos usuários”.

Em dezembro do ano passado, a Sial Construções Civis LTDA venceu a licitação para elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

A empresa também será responsável pela reforma do pátio de aeronaves, construção de guarita e reforma e ampliação dos sistemas elétricos do terminal, que ainda vai receber quatro pontes de embarque e desembarque (fingers).

Os serviços preveem a expansão do terminal de passageiros – de 17 mil m² para 20 mil m². A sala de embarque será ampliada em 232%, passando de de 971 m² para 3.230m²; já a área do desembarque passará de 996 m² para 1.861 m². O espaço dos check-ins também será expandido em 86% (de 860 m² para 1.6 mil m²).

A reforma contemplará também o aumento do número de equipamentos e sistemas; além do aumento dos novos espaços comerciais, que contarão com área 168% maior do que a atual. O prazo de vigência do contrato é de 675 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço inicial.