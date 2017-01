A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, divulgou um balanço com os números da movimentação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no ano de 2016.

De acordo com informações do órgão, o terminal recebeu 9,9% a menos de embarques e desembarques, se comparado ao ano anterior (2015).

Analisando as estatísticas mês a mês, o único de 2016 que superou 2015 foi dezembro, quando os números de pousos e decolagens subiram de 1.707, para 1.747.

Ainda segundo a Infraero, o número de pousos e decolagens também caiu 8,2%. As baixas estão ligadas à quantidade de voos disponíveis, preços das passagens e a crise econômica.

Passaram pelo local 1.851.333 passageiros em 2016. O aeroporto tem capacidade para receber até 2,8 milhões de passageiros por ano.

Expectativa de 2017

Apesar dos números do ano anterior, o setor espera crescer em 2017. A companhia aérea Avianca começa a operar em Foz do Iguaçu a partir de março, com um voo para Guarulhos e já anunciou outros dois para abril (mais uma para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro).

Além disso, durante esta alta temporada (até o Carnaval), a cidade estará com 70 voos extras.

Além da ampliação de voos para os destinos mais procurados, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, houve a inclusão de novas rotas de verão, como Florianópolis (SC), Maceió (AL), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Só para Curitiba, incluindo os extras, há agora nove opções de voos, nos mais variados horários – sete da Azul e dois da Gol.

“Seguramente, Foz do Iguaçu é o destino turístico não-praia com o maior número de voos extras nesta temporada de verão”, afirma o superintendente de Comunicação Social da Itaipu e secretário-geral do Codefoz, Gilmar Piolla.