Mais de 1,7 milhão de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu de janeiro a outubro de 2017. O volume é 16,32% superior ao mesmo período de 2016. O terminal iguaçuense é o que mais cresceu no país, entre aqueles administrados pela Infraero.

Além do aeroporto da Terra das Cataratas, a reportagem apurou o número de embarques e desembarques de outros 10 terminais internacionais do Brasil, também instalados em cidades turísticas.

De janeiro a outubro do ano passado, 1.533.034 embarques e desembarques, ocorreram no aeroporto de Foz, já no mesmo período deste ano, 1.783.362 passageiros passaram pelo terminal, apontando um crescimento de 16,32%.

O aumento expressivo supera a margem nacional, quando os principais aeroportos do país tiveram um aumento de 3% a 8%, e em alguns casos, houve diminuição no número de operações de embarques e desembarques, como no terminal de Manaus – AM (-2,40%).

Após Foz do Iguaçu, considerando apenas os aeroportos administrados pela Infraero, o segundo que mais recebeu passageiros foi o de Florianópolis, em Santa Catarina, com um crescimento de 8,23% em 2017. O aeroporto de Florianópolis é seguido pelos aeroportos internacionais de Curitiba (6,16%), capital do Paraná, e Congonhas (5,31%), em São Paulo.

“Nosso aeroporto deve bater recorde de movimento em 2017, ultrapassando a marca de 2,2 milhões de embarques e desembarques. Com as obras de reforma da pista e repaginação do terminal, inclusive com a instalação de fingers, estaremos preparados para bater o ritmo de crescimento em 2018”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

O terminal irá ganhar quatro pontes de embarque e desembarque, os chamados fingers, mais duas posições simultâneas de embarque e desembarque remoto. O equipamento vai permitir maior conforto aos usuários. Também serão ampliadas as áreas de check-in, salas de embarque e saguão.