O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou, no mês de janeiro, a melhor movimentação de passageiros da história do terminal. Foram contabilizados 229.313 embarques e desembarques, número 17,54% maior que o contabilizado em janeiro de 2016 e 26,09% maior que o registrado em dezembro passado.

Em 2016, o Aeroporto de Foz do Iguaçu contabilizou 1.851.116 passageiros. O terminal tem capacidade para 2,8 milhões de embarques e desembarques.

Investimentos

O planejamento da Infraero para o Aeroporto de Foz do Iguaçu em 2017 incluiu a instalação de quatro pontes de embarque. Esses equipamentos já estão disponíveis e serão transportados até o aeroporto. Em paralelo, está em elaboração o projeto para readequação do terminal de passageiros, de modo que a infraestrutura esteja apta a receber essas pontes de embarque. Com essas adequações, a sala de embarque, que passará a ser localizada no pavimento superior vai triplicar de tamanho e será implantada no pavimento superior do terminal, além da construção de conector.

O valor do investimento, assim como o cronograma dos trabalhos, está sendo levantado e será anunciado em breve.