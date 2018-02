A Loumar Turismo, empresa de turismo receptivo de Foz do Iguaçu, é a operadora oficial do festival Villa Mix, que acontece em Cidade do Leste no dia 10 de março. Se você deseja aproveitar o evento, considerado um dos maiores festivais de sertanejo do mundo, esta é a hora!

A empresa iguaçuense está com pacotes super em conta, que caberão perfeitamente no seu orçamento: ingresso + duas diárias com café da manhã + transporte até o local do evento, pode ser parcelado em até de 10 vezes, com valores a partir de R$ 67, 00 por mês. O pacote mais caro da agência, custa R$ 83,60 e também pode ser parcelado em 10 vezes. Ele inclui ingresso + duas diárias com café da manhã + transporte até o festival. Para se hospedar no Bella Italia, um dos hotéis mais tradicionais da cidade, você irá desembolsar R$ 77,20 mensais. O pacote também inclui duas diárias com café + ingresso + transporte. Alguns pacotes já estão esgotados, por isso é bom se apressar para não perder.

Esta será a primeira edição internacional do evento. Há várias atrações já confirmadas, como: Jorge & Mateus, Simone & Simaria, Alok, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes, JetLag e Sevenn. Os organizadores estimam que o evento supere 30.000 participantes.

Para outras informações sobre o evento, acesse aqui ou entre em contato pelo WhasApp (45) 98805-9556 ou telefone (45) 3521-4000. O atendimento via aplicativo funciona das 8h às 18h. Já via telefone, das 7h às 00h.