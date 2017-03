Os agentes penitenciários da Cadeia Pública Laudemir Neves (CPLN) e do Centro de Reintegração Feminino (CRESF), em Foz do Iguaçu, vão realizar nesta quarta-feira, 22, às 8h, um protesto contra as péssimas condições de segurança das unidades.

Os trabalhadores e o sindicato da categoria já fizeram várias denúncias à Secretaria de Segurança Pública, ao Departamento Penitenciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça da gravidade da situação nas unidades, porém, até agora nada foi feito para melhorar a estrutura dos locais.

O protesto acontecerá no mesmo dia da entrega das sacolas de mantimentos pelas famílias dos presos nessas unidades. O objetivo é também chamar atenção das famílias para o que acontece dentro das unidades. O funcionamento do CPLN e do CRESF não será alterado porque a manifestação se dará apenas pelos agentes de folga.

Na pauta de reivindicações estão:

– Contratação de mais agentes, para permitir a movimentação segura nas unidades e garantir o tratamento penal previsto em lei

– Alimentação em condição de ser ingerida. Presos e agentes comem marmitas de péssima qualidade e, por vezes, até estragadas

– Instalação de body scan, evitando as revistas manuais nas visitas e dando mais segurança aos agentes

– Contratação de técnicos para as áreas médica e social, evitando desvio de função dos agentes

– Assistência jurídica para pôr fim à superlotação

– Construção de muros em altura condizente com a de unidades penitenciárias

– Iluminação adequada

– Instalação de câmeras de segurança

SERVIÇO:

Quarta-feira, 22/03, às 8h.

Local: Em frente à Cadeia Pública Laudemir Neves (CPLN) e do Centro de Reintegração Feminino (CRESF), no Parque Três Fronteiras, Foz do Iguaçu.