Depois de muita campanha, votação e torcida a estudante de cinema da Unila, Alice Nicolau, já pode comemorar.

É que o curta-metragem Clube Stalker, com direção da acadêmica, venceu a etapa Latino-Americana do concurso da “DirecTV Cinema +”.

O anúncio foi feito pela empresa agora a tarde, mas a votação foi encerrada no último dia 15. “Os vencedores internacionais da 4ª Edição do DIRECTV CINEMA+ são: Guillermo Trochón do Uruguai, Daniel Riglos do Peru e Alice Nicolau do Brasil. Parabenizamos a Alice, Guillermo e Daniel pela merecida premiação e agradecemos à todos os participantes desta nova edição do concurso. À seguir assista aos curta metragens dos vencedores. Obrigado e até à próxima edição!“, disse a SKY. Veja o anúncio aqui.

Alice embarca para os EUA no fim de junho, onde estudará na University of Southern California School of Cinematic Arts, em Los Angeles, Califórnia. Além disso, a Unila ganhará um prêmio no valor de R$ 16.125,00 para investir em melhorias estruturais para o curso de Cinema e Audiovisual.

Para conquistar a vaga, Alice precisou vencer a etapa nacional e depois a Latino-Americana. Na primeira fase, disputou várias seletivas e chegou a final com mais quatro curtas-metragens. Na última, com outros oito.

Sobre o curta-metragem

O filme feito de maneira colaborativa e independente, foi gravado no final do ano passado. “A ideia do Clube Stalker surgiu a partir de experiências de acosso e violência sofridos por mim, minhas amigas e amigos. A personagem Barbara implicitamente simboliza uma jovem imigrante em um estado de estresse pós-traumático. No filme se vê impresso um estado de hostilidade interna e externa. O curta-metragem Clube Stalker vem não só da necessidade de falar sobre violência de gênero, a questão da mulher, e da desumanização das relações interpessoais, mas também da questão da saúde mental, do trauma, da paranoia, do pânico, da depressão e do suicídio”, explica a diretora.

Assista o curta-metragem: