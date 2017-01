A política iguaçuense ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 11. A vereadora presa preventivamente durante a Operação Pecúlio, Anice Gazzaoui (PTN), esteve na Câmara de Vereadores para tomar posse ontem.

Escoltada pela Polícia Militar e acompanhada do seu advogado Elias Mattar Assad, Anice assinou o livro de posse na Casa de Leis na presença apenas de dois funcionários da Câmara. O Legislativo está em recesso, por isso, nenhum membro da Mesa Diretora estava no local no momento da posse.

A imprensa foi impedida de entrar na CMFI e precisou acompanhar o ato do lado de fora.

Em entrevista ao jornal Gazeta do Iguaçu, o presidente da Câmara, Rogério Quadros, disse que a ação é considerada nula, já que “o Regimento Interno exige a formalidade”. Segundo o presidente, a Mesa Diretora não foi notificada sobre a ida à CMFI de nenhum dos quatro vereadores presos que, até o momento, foram autorizados pela Justiça a tomar posse. Entretanto, após reunião, ficou definido que Darci DRM (PTN), Anice Gazzaoui (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC) e Luiz Queiroga (DEM) devem ser empossados nesta sexta-feira, 13, às 10h.

Apesar de Quadros afirmar que o ato realizado ontem foi nulo, o advogado de Anice saiu da Casa de Leis assegurando a legitimidade da posse da vereadora. “Ela esteve aqui, assinou o livro de posse perante servidores da casa. Temos uma certidão nesse sentido. Estamos agora indo para a Justiça para fazer o comunicado de que não estava o presidente nem o secretário. O Regimento Interno diz que ela tem que vir aqui e assinar o livro de posse. E foi isso que a vereadora fez”, disse à imprensa presente do lado de fora, após a posse.

Suposto Áudio

Um suposto áudio de um dos assessores de Anice, Marcos Silva, se alastrou rapidamente pelas redes sociais nesta quarta-feira, 11. Após a posse da vereadora, Silva teria falado em um grupo de política sobre o retorno de Gazzaoui ao Legislativo. “Vocês vão ter que chorar bastante negada. Sabe por quê? Ela foi nomeada hoje, é vereadora, eu sou assessor dela, eu vou ganhar sete pau e meio por mês, enquanto vocês, vão ter que ficar chorando “tá” bom?! E ela vai provar a inocência”, diz o trecho que foi divulgado. Ouça:

A reportagem do Clickfoz tentou entrar em contato com Marcos Silva para comprovar a veracidade do áudio, mas ainda não obteve retorno. Caso consiga, atualizará esta reportagem com a declaração do assessor.

Protesto em Frente à Câmara Municipal

Nesta sexta-feira, 13, a partir das 9h, o Conselho Nacional de Laicato do Brasil, CNLB, realizará uma manifestação contra a posse dos vereadores na Câmara Municipal. No ato, será entregue uma carta pedindo o combate à corrupção no Legislativo de Foz do Iguaçu.