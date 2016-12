Fazer um programa diferente e na companhia de familiares e amigos é uma boa opção num dia especial como o seu aniversário, não é mesmo? Então que tal aliar a comemoração com o divertimento que um parque aquático pode oferecer, principalmente neste verão? Melhor que isso, só se for de graça. E no Acquamania é!

O tradicional empreendimento de lazer, aberto há 22 anos em Foz do Iguaçu, oferece cortesia aos aniversariantes, que ficam isentos do pagamento da entrada. Para usufruir, basta apresentar um documento de identificação com foto na portaria.

Moradores locais e vizinhos

Moradores de Foz e de 25 municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu pagam R$ 28, mediante apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Crianças entre 0 e 6 anos são isentas da tarifa. Para conhecer as cidades contempladas, basta acessar o site www.acquamaniafoz.com.br.

São aceitos para comprovar residência: conta de água, luz ou telefone; título de eleitor; carteira de trabalho; e contrato de locação de imóvel. O comprovante deve ser recente e estar no nome do visitante. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante em nome dos pais.

Tarifas

O tarifário oferecido pelo Acquamania aos demais visitantes também inclui descontos nos valores dos ingressos. Crianças de 0 a 6 anos têm entrada livre; de 7 a 14, pagam R$ 33; acima de 15 anos e estudantes, professores, melhor idade e doadores de sangue, brasileiros, pagam R$ 33, devendo apresentar documento com foto dentro do prazo de validade; para as demais pessoas, R$ 66.