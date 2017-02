Os pouco mais de 1000 torcedores que foram ao ABC ver a estreia do Azulão jogando em casa, puderam ver uma equipe aguerrida e que buscou a vitória durante os 95 minutos de partida. Com várias chances claras de gol perdidas, inclusive uma penalidade máxima, e saindo na frente no placar com um gol relâmpago no início do segundo tempo marcado pelo jovem atacante João Guilherme, o Foz do Iguaçu mostrou uma forte recuperação em relação a partida contra o Paraná Clube. Infelizmente, quase na prorrogação, a equipe acabou cedendo o empate ao JMalucelli.

Agora, o elenco comandado pelo técnico Allan Aal foca na disputa do clássico do Oeste diante do FC Cascavel. A partida está programada para o domingo, 05, às 17 horas, no Estádio ABC.

“Temos um elenco jovem e que mostrou evolução. Trabalhamos com metas, primeiro a manutenção na primeira divisão e conseqüentemente buscaremos a vaga para as fases finais”, disse o Técnico Allan All.

Na partida diante do JMalucelli foram arrecadados cerca de meia tonelada de alimentos que foram doados ao Patronato Penitenciário, que faz um excelente trabalho junto à comunidade iguaçuense.

A diretoria do Foz do Iguaçu FC manteve a promoção especial para partida diante do FC Cascavel. Todos pagarão meia-entrada, ou seja , R$ 15,00 + 1 quilo de alimento para arquibancada e R$ 30,00 + 1quilo de alimento para o setor Cadeiras Vip.

“Diante do JMalucelli, mesmo com a chuva que antecedeu a partida, tivemos um bom público. Esperamos pelo menos dobrar esse número para o domingo de clássico”, finalizou Arif Osman, gestor do Foz do Iguaçu FC

O torcedor pode adquirir os ingressos pelo site da OK Ingressos ou nas seis lojas Super Muffato, Fausto Bebidas, Kamalito, bilheteria do Estádio ABC.

Os portões do Estádio ABC estarão abertos a partir das 14h.