Foz do Iguaçu deve ganhar mais um atrativo, o Aquário das Cataratas. Ainda, não há muitas informações sobre o empreendimento no site, porém há uma página no Facebook.

A única notícia repassada é que o local promete ser o maior e mais incrível aquário de águas doces do mundo. De acordo com o site do Aquário das Cataratas, o responsável pelo local é o Seaquarium, especialista em projetos deste tipo de atrativo. Além do aquário de Foz, a Seaquarium assina o Oceanário Sul, em Porto Alegre e o Santa Catarina Seaquarium. O local de instalação do aquário em Foz ainda está sendo estudado.

Pela página do Facebook, o Aquário Cataratas nos deu a seguinte resposta:

“Estamos nas fases iniciais do projeto e em breve começaremos a reportar passo a passo do desenvolvimento do projeto do Aquário. Planejamos trabalhar a assessoria de imprensa a partir dos próximos passos, quando iniciaremos a comunicação pública do projeto. Será excelente manter contato com você e contar com o ClickFoz para a divulgação das novidades e avanços do Aquário das Cataratas! Mas já podemos antecipar, será um ícone mundial entre os grandes aquários, com vocação especial para a exposição de ambientes de águas doces, com toda a sua biodiversidade”.

Só nos resta aguardar.