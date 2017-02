Após uma semana de treinamento na Arena Gramadão – concluído com um amistoso eletrizante contra o Paraguai –, a seleção brasileira de beach soccer partiu para Assunção nesta segunda-feira, 30, para disputar as eliminatórias do Mundial. Mas, o retorno a Foz do Iguaçu não vai demorar a acontecer. Em abril, a equipe deve voltar ao campo construído no Gramadão de Itaipu para se preparar, junto com outros dois times sul-americanos, para a Copa do Mundo de Beach Soccer, nas Bahamas, em 27 de abril.

A seleção brasileira começou a treinar na Arena Gramadão no dia 21 de janeiro. No domingo, 29, venceu o Paraguai por 7 a 6, em uma partida amistosa emocionante. O time brasileiro abriu o placar, mas sofreu uma virada rápida em 4 a 1. A seleção amarelinha conseguiu reverter o placar em 5 a 4, tomar outra virada em 6 a 5 e, no final do jogo, empatar em 6 a 6. O gol da vitória foi feito por Mauricinho, na prorrogação. A partida, transmitida pelo canal Sportv, às 12h30, lotou a arquibancada no Gramadão.

“Treinamos por quase dez dias neste campo. Foi importante para a confederação brasileira criar este espaço maravilhoso para disputar suas partidas”, considerou o coordenador de seleções da Confederação de Beach Soccer do Brasil, e ídolo do esporte, Júnior Negrão. “Isso aqui é um espaço maravilhoso. Pensar em beach soccer na praia é fácil, mas fazer este campo permanente aqui no Gramadão foi uma ótima iniciativa. O local é muito bonito”, concluiu.

As eliminatórias da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, começam no próximo domingo (5 de fevereiro) e vão até o dia 12. O time brasileiro é favorito para conseguir uma das três vagas para a Copa do Mundo FIFA, nas Bahamas (entre 27 de abril e 5 de maio). Outras seleções com chances são o próprio Paraguai, além de Argentina, Uruguai e Chile. Os três classificados vão treinar na Arena Gramadão, em abril, antes de partir para o Caribe. Novamente, o público poderá acompanhar os treinos e os jogos.

Primeiros campeões

A semana de estreia do novo espaço para a prática de esportes de areia teve outra emocionante partida, no sábado, 28. A final da 1ª Copa Foz do Iguaçu de Beach Soccer consagrou campeão o time Intocáveis FC, do bairro Cidade Nova, após bater a Vila Borges por 8 a 6. O time vencedor também teve o goleiro menos vazado, Lucas Feltraco, com 15 gols, e o artilheiro do campeonato, Anderson Zanella, o Diecki, com 9 gols.

No total, 216 atletas de 18 equipes de Foz do Iguaçu e região participaram da 1ª Copa de Beach Soccer. Foram três rodadas classificatórias, mais quartas de final, semifinal e final, totalizando 210 gols. “Fazer este primeiro campeonato foi muito importante, mostrou que tem demanda pelo esporte. Este Branquinho [Jeferson Silva, da equipe Intocáveis] tem chances de chegar à seleção. Ele joga bem, mas precisa jogar mais, tem que praticar”, afirmou Júnior Negrão. “Podemos criar um time local para disputar o circuito nacional”, complementou.

Outro campeonato local de beach soccer já deve acontecer em março, na Arena Gramadão, garante o diretor de Relações Institucionais da Confederação de Beach Soccer do Brasil, Alekssandro Fogagnoli, que preside a Liga Iguaçuense de Beach Soccer. “Vamos abrir uma escolinha de beach soccer no dia 10 de fevereiro, para testar a demanda”, acrescentou.

Segundo Fogagnoli, o espaço será usado para outros esportes como a Copa Oeste de Vôlei de Praia, que deve acontecer nos dias 4 e 5 de março. No mesmo período, pode acontecer também um campeonato handebol de praia, no mesmo período. “Estamos conversando com os representantes das outras modalidades [beach tênis, futevôlei] para definir os dias de práticas de cada uma”, explicou. Nos horários em que não estiver sendo usada pelas modalidades, a cancha vai estar aberta para uso da comunidade em geral.