Em vez de poluir a natureza com lixo eletrônico, com descarte inadequado de celular que já não serve mais, que tal pegar seu aparelho velho e dar uma destinação mais adequada, que alia sustentabilidade, esporte e aventura? No dia 1° de outubro, no Gramadão da Vila A, acontece o Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, evento que chega agora à 10ª edição.

O torneio de arremesso de celular existe em Foz do Iguaçu desde 2008, e faz parte das comemorações de aniversário da Segurança Empresarial de Itaipu (criada em 3 de outubro). São vários prêmios, incluindo passeios e mordomias em Foz e até uma viagem ao Nordeste.

“O melhor de tudo é que você estará contribuindo com a natureza, que fica livre deste perigoso lixo eletrônico, e ainda contribui com entidades assistenciais”, diz o coordenador do evento, Gabriel Campos Neto. Para participar é preciso doar dois quilos de alimentos não perecíveis.

Paralelamente aos torneios, haverá no Gramadão um local para recebimento de resíduos eletrônicos. Até hoje, a iniciativa já conseguiu evitar que 28 toneladas de resíduos altamente nocivos à natureza fossem para os lixões, onde seriam altamente prejudiciais ao meio ambiente por conterem uma série de elementos que não se degradam facilmente.

Como começou

Gabriel Campos Neto se inspirou num torneio criado na Finlândia no ano 2000, com regras mais rígidas. Lá havia menos competidores do que aqui. Outra diferença do torneio da fronteira é a preocupação social, com arrecadação de alimentos para instituições de caridade. Desde a primeira edição foram recolhidas 31 toneladas de alimentos, parte obtida com as inscrições e outro tanto (bem maior) doado pelas empresas que apoiam o evento.

Em 2016, houve recorde de doações: 10,2 toneladas. Deste total, nove toneladas foram repassadas por empresas e uma tonelada foi obtida com a inscrição de 441 participantes (número que jamais foi alcançado pelo torneio finlandês). Para este ano, já está confirmada a doação de 10 toneladas de alimentos pelas empresas parceiras, segundo Gabriel Campos Neto.

Atrações

Quem for ao Gramadão na data dos torneios terá à disposição uma série de atrativos, como um espaço para brincadeiras das crianças, exposição de carros antigos e até um posto de saúde para exames de HIV, sífilis, hepatite, pressão arterial, diabetes e glicemia. Tudo gratuitamente. Haverá ainda distribuição de brindes como bonés, camisetas e mudas de árvores nativas.

Premiações

Para os participantes da competição, haverá dezenas de prêmios, como hospedagens em vários hotéis, passeios nos atrativos da cidade (inclusive sobrevoos de helicóptero sobre as Cataratas), ingressos de cinema (Cine Cataratas) e almoços no Porto Canoas, no Parque Nacional do Iguaçu, com uma das vistas mais lindas do planeta.

O prêmio principal será um pacote de viagem para Maceió (Alagoas). A viagem inclui passagens aéreas (ida e volta) com acompanhante e quatro noites de hospedagem em apartamento duplo no Hotel Ponta Verde, que fica na Praia do Francês, com direito a café da manhã. A premiação será destinada ao competidor que arremessar o seu celular a uma distância superior a do atual recordista do evento, o comerciante José Bonfim Júnior. Em 2014, ele chegou a marca dos 102,03 metros no arremesso de celular. Se ninguém quebrar esse recorde, o prêmio será sorteado entre todos os inscritos, no dia do evento.