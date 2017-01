As bandas Caiçara, de Foz do Iguaçu, e The Monkies, de Ciudad del Este, são as atrações deste sábado, 14, do 1º Festival de Arte e Circo do Gramadão, em Foz do Iguaçu. No repertório, clássicos do reggae, rock, rap, blues e soul. As apresentações são gratuitas e começam às 19h.

Outro destaque do festival, com apresentações no sábado e também no domingo, 15, é a Escola Internacional de Circo (Circocan), com sedes em Curitiba e Florianópolis. No sábado, a trupe se apresentará entre as duas bandas; no domingo, o espetáculo começa às 20h30.

As apresentações fazem parte de uma ação promovida pela Itaipu Binacional, com apoio da RPC, e começaram na semana passada. Além dos shows, estão programadas oficinas de circo, malabares, acrobacias no tecido e o famoso trapézio voador, uma estrutura de 10 metros de altura por 20 metros de comprimento.

As oficinas ocorrem de quarta à sexta-feira, das 15 às 20h30, e aos sábados e domingos, das 15 às 19h.

As bandas

A The Monkies Band, formada pelos músicos Cindy Elizeche, Polo Duré, Max Power, Charlie Piñanez e Juan Manuel Aquino, abre a noite com clássicos do rock, blues e soul. Também está prevista uma seleção de sucessos da cantora Amy Winehouse.

Já conhecida dos iguaçuenses, a banda Caiçara fecha a noite com um show que passeia pelo reggae, rock e o rap. O grupo é formado pelos músicos Jean, Guilherme, Rodrigo, Leonardo e Kleber.

O 1º Festival de Arte e Circo do Gramadão segue até o último final de semana de janeiro.