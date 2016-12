As perspectivas para 2017 passam por um balanço do período atual. O Destino Iguaçu teve uma prova de fogo em 2016. Apesar da crise política e econômica no Brasil, no Paraná e em Foz do Iguaçu, podemos avaliar que tivemos um ano de equilíbrio. Alcançamos conquistas que renovam as esperanças e as energias para os desafios de um novo ciclo.

A começar destacamos a inauguração do Centro de Capacitação Sindhotéis, uma das conquistas históricas não só do turismo, mas sim de toda Foz do Iguaçu. O empreendimento é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento social e econômico, que está revolucionando a gastronomia e a hotelaria. Realizamos várias capacitações de alto nível e já confirmamos várias a partir de fevereiro; todas com inscrições em aberto.

Contudo, vamos fechar este ciclo com dois indicadores que merecem nossa atenção. Considerado um termômetro do turismo, o Parque Nacional do Iguaçu deve dar uma pausa no crescimento da visitação. Este ano a bilheteria deve chegar perto da boa visitação registrada no ano passado. Outro dado a ser analisado é a ocupação hoteleira, que precisa retomar índices sustentáveis.

De concreto e positivo, frisamos que em 2017 a indústria do turismo em Foz do Iguaçu dará um importante passo com mais uma etapa da expansão de sua rede hoteleira. Os meios de hospedagem estão investindo pesado na construção de novos hotéis, ampliações e reformas, além de qualificação de serviços para melhor atender os hóspedes.

Levantamento do Inventário Turístico produzido pela Secretaria Municipal de Turismo revela que os 176 hotéis, flats, pousadas, hostels, motéis, campings e albergues ofereciam 27.588 leitos em 2014. O Destino Iguaçu deve superar a casa de 28 mil leitos no próximo ano graças aos recentes investimentos no setor.

O turismo é a vocação da nossa cidade, que tem diversificado e qualificado os seus atrativos e serviços. A rede hoteleira, em conjunto com a gastronomia, tem feito sua parte, garantindo a expansão gradativa para gerar emprego e renda de forma permanente no município. Juntos, somos mais forte, e teremos um ano de 2017 de muitas conquistas.