O atleta de judô Vitor Hugo Leodoro Gravenhagen, conhecido como “Bambam”, aluno frequentador do Centro de Convivência Érico Veríssimo e do projeto da Judofoz há vários anos, foi campeão da categoria meio-pesado até 90 quilos, no Meeting Nacional Interclubes, evento organizado em pela Confederação Brasileira de Judô e Confederação Brasileira de Clubes em São Paulo (SP).

Vitor Hugo havia conquistado o bronze em dezembro de 2017 na Seletiva Nacional Sub-18 em Porto Alegre (RS), resultado que garantiu vaga para o Meeting, evento onde o atleta de Foz do Iguaçu venceu na final o paulista atual campeão da seletiva e líder do ranking nacional. Entre os resultados de 2017, ainda conquistou os Jogos da Juventude do Paraná até 90 kg e na categoria absoluto (peso livre), campeão dos Jogos Escolares do Paraná e terceiro lugar por equipe nos Jogos Escolares da Juventude (evento nacional).

Bambam e mais de 200 atletas contam com o apoio Associação Esportiva Judofoz, Centro de Convivência Érico Veríssimo-CEBEV, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional – Força Voluntária e Programa Nota Paraná, contando também com apoio de vários empresários da cidade. Parcerias que vem dando resultado, “Estamos colhendo os frutos de muita dedicação e do trabalho sério realizado na Judofoz, comprovando a confiança depositada pelos pais, gestores públicos e demais apoiadores do nosso trabalho”, comemora o professor Josmar Couto.