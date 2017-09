Pódio inédito para o Brasil no 4º dia de provas do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, que está sendo realizado na cidade francesa de Pau. Ana Sátila se tornou a primeira atleta do Brasil a subir ao pódio de um mundial Sênior de Canoagem Slalom, ela garantiu a medalha de bronze no C1 Feminino. A brasileira ainda compete no K1 Feminino e no K1 Extremo. Além dela Pedro Gonçalves também competiu na manhã desta sexta-feira, 29, pelo K1 Masculino.

Ana Sátila teve um dia que ficará marcado na história da Canoagem Brasileira. Ela entrou na água duas vezes, a primeira na semifinal do C1 Feminino, onde ela se classificou para a grande final na 7ª colocação com o tempo de 119.21 segundos, apenas 4.77 segundos atrás da líder das semifinais, a australiana Jessica Fox. Sátila teve três toques em sua descida, o que adicionou seis segundos ao seu tempo final, caso tivesse feito uma descida limpa a brasileira seria a atleta mais rápida da prova.

Pouco mais de quatro horas depois a brasileira entrou na água novamente, dessa vez brigando por uma medalha inédita para o Brasil. Ela foi a quarta atleta a descer as corredeiras do Pau Pyrénées Whitewater Centre e não decepcionou. Ela desceu os 230 metros da pista com apenas um toque na penúltima baliza e terminou o percurso com o tempo de 114.29 segundos, o que lhe garantiu provisoriamente a segunda colocação. Ana Sátila então ficou na torcida enquanto outras seis atletas faziam a sua descida e sofreu enquanto uma a uma as adversárias terminavam sua participação com um tempo superior ao da brasileira. A penúltima atleta a competir foi a tcheca Tereza Fiserova, ela fez uma descida limpa e terminou o percurso em 113.21 segundos, jogando a brasileira para a terceira posição. A última atleta a descer as corredeiras de Pau foi a atual tricampeã mundial da prova Jessica Fox, que se fizesse um tempo inferior ao de Ana Sátila tiraria o pódio da brasileira. A australiana não fez uma boa prova e acabou na sexta colocação, garantindo assim a medalha para a atleta do Brasil.

Ao confirmar a conquista inédita Ana comemorou ao lado de toda a equipe brasileira, recebeu o cumprimento dos colegas competidores e a tietagem do público local. O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomasini Scwertner estava presente e ficou muito emocionado com a conquista. “A felicidade é imensa, a Ana merece todo esse apoio que recebeu, nós mostramos que estamos no caminho certo e vamos para Tóquio com o pé direito, em busca de uma medalha olímpica”, comenta.

Ana é uma das maiores promessas da Canoagem Slalom e acumula resultados históricos para o Brasil. Em 2014 foi medalha de ouro pelo caiaque no Mundial Júnior na Austrália, em 2015 conquistou a prata no Mundial Sub-23 e também garantiu a primeira medalha na canoa em Copas do Mundo, na etapa de Praga – CZE, onde também ganhou uma prata na 4ª etapa da Copa do Mundo de 2016, logo depois da sua participação nos Jogos Olímpicos. A brasileira ainda participa da semifinal do K1 Feminino neste sábado, 30, e do K1 Extremo Feminino no último dia do evento.

Equipe Técnica

Denis Terezani – Chefe de Equipe

Cassio Ramon Petry – Técnico

Diórgines Antunes – Fisioterapeuta

Fábio Canhete – Assessor de Imprensa

Atletas

Ana Sátila

Charles Corrêa

Felipe Borges

Guilherme Mapelli

Pedro Gonçalves

Leonardo Curcel

Renan Soares

Omira Estácia