O técnico Doriva Bueno da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, convocou 24 atletas para mais uma etapa de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis no Rio de Janeiro. As jogadoras convocadas se apresentam no dia 16 e ficam concentradas até o dia 26 de outubro preparando-se para o Campeonato Sul-Americano do ano que vem, a competição é garante vaga para a Copa do Mundo.

Após chegar ao Foz Cataratas/Coritiba no primeiro semestre deste ano, a atacante Larissa esteve presente em todas as convocações do técnico Doriva. Está é a terceira participação consecutiva da atacante da fronteira na Seleção Sub-20. “Venho trabalhado muito forte aqui no clube, pois sei que assim poderei aproveitar as oportunidades que aparecerem na Seleção Brasileira”, afirma Larissa, a única jogadora que atua no Paraná convocada para a Sub-20.

Confira a lista das convocadas:

Goleiras

Stefane – Team Chicago Brasil/RJ

Kemelli – 3 B Sport/AM

Jully – Kindermann/SC

Laterais

Isabela Fernandes – Ponte Preta/SP

Monalisa – Iranduba F.C/AM

Francisca – E.C Xv de Piracicaba/SP

Thais Reis – University of North Florida/USA

Zagueiras

Ingryd – 3 B Sport/AM

Amanda – Xv de Piracicaba/SP

Thais Regina – 3 B Sport/SP

Tainara – Vitória/BA

Ariane – Grêmio/RS

Volantes

Angelina – Santos/SP

Juliana – Ferroviária/SP

Andressa – Minas Brasília/DF

Luana – Ferroviária/A /SP

Meio-campo

Karla Karolina – Santos/SP

Victória Albuquerque – Minas Brasília/DF

Carmel – Philips High School/USA

Atacantes

Larissa – Foz Cataratas/Coritiba/PR

Brenda – 3 B Sport/AM

Luana – Chapecoense/SC

Geyse – Madrid CFF/Espanha

Valeria – Tiradentes/PI