Luis Fernando Barbosa, jogador da base do Foz Cataratas Futsal, vai vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futsal (Sub-17), de 15 a 20 de novembro, em Cuiabá (MT). A convocação da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) é uma preparação para a fase classificatória dos Jogos Olímpicos da Juventude programados para outubro de 2018, na Argentina.

No mesmo período e localidade, a seleção brasileira principal volta as quadras com dois amistosos contra a Costa Rica, sob o comando do técnico de Marquinhos Xavier. O encontro marca um novo tempo da seleção brasileira de estratégias, formação e preparação. Os treinamentos têm objetivo de montar uma boa base do sub 17, sob o comando de Daniel Junior, que também é técnico das categorias de base do Joinville (SC).

Para o Foz Cataratas Futsal, a convocação do atleta Luis Fernando Barbosa é um reconhecimento do trabalho e do investimento nas equipes de base. O Foz Cataratas Futsal desenvolve um trabalho programado do Sub-7 ao time profissional, que disputa a Liga Nacional de Futsal e o Campeonato Paranaense Série Ouro.

Luis Fernando se integrou a base do Foz Cataratas Futsal no ano de 2015. Na equipe o atleta teve o acompanhamento do técnico Alisson Nascimento, profissional que o acompanha desde os primeiros chutes nas quadras de futsal. A oportunidade do Luis Fernando reforça um dos princípios do time que é inspirar, motivar e criar oportunidades aos jovens por meio do futsal.

“Comemoramos juntos essa convocação e desejamos que o Luis Fernando tenha uma excelente participação na seleção. A Diretoria do Foz Cataratas Futsal parabeniza o atleta, seus pais, familiares, treinadores, patrocinadores e todos que participam e colaboram para o desenvolvimento do futsal iguaçuense”, enfatizou Adélio Demeterko, presidente do Foz Cataratas Futsal.