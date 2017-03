O Dreamland Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo (BR-469 – Rodovia das Cataratas n° 8.100) unem forças no auxílio as causas nobres. Buscando a ajuda da comunidade local e internacional, o complexo de entretenimento lança campanha para a arrecadação de latas de leite em pó que serão destinados a instituições de caridade de Foz do Iguaçu.

Agora, moradores dos Municípios Lindeiros ao Lago do Itaipu, Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, além de Ciudad del Este, Hernadárias, Puerto Franco, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, podem adquirir o passaporte promocional e colaborar para deixar centenas de crianças mais felizes.

A campanha do Ingresso Solidário terá duração até 31 de dezembro, exceto em feriados prolongados. O passaporte promocional será no valor de R$ 40,00 + doação de uma lata de leite em pó e dará acesso as três atrações: Dreamland Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Para ter direito ao benefício, o morador terá que apresentar o comprovante de residência ou título eleitoral e documento de identificação na bilheteria, no momento da compra do Ingresso Solidário. Crianças menores de quatro anos têm entrada gratuita. Além disso, o valor não é cumulativo a outros benefícios como carteira estudantil, idosos e professores.

O Dreamland Museu de Cera é o primeiro empreendimento do Grupo Dreams no Paraná, seguido por Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros. Reúne mais de 80 celebridades nacionais e internacionais dispostas em 15 cenários diferentes. Já o parque temático Vale dos Dinossauros possui 20 espécies de dinossauros animatrônicos, que se movimentam e emitem sons semelhantes aos que existiram há milhões de anos atrás. No local, há também uma loja com souvenirs e materiais relacionados ao período jurássico e uma lanchonete temática. O Maravilhas do Mundo tem 25 monumentos em miniatura, e apresenta as grandes construções que marcam a história da humanidade. Localizado no mezanino do prédio do Museu de Cera, em ambiente fechado e climatizado, com cenários independentes que recriam a paisagem de cada país.

Grupo Dreams

Em junho de 2014 o Grupo Dreams inaugurou em Foz do Iguaçu, no Paraná, três atrações: Dreamland Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Além disso, instalou o maior museu de cera da América Latina com 60 mil metros quadrados de área. O Foz do Iguaçu Park Show está aberto diariamente, sempre das 08h às 19h, na BR 469 – Rodovia das Cataratas, número 8.100. Além de Foz do Iguaçu, o Grupo Dreams também tem atrações em outras cidades turísticas do Brasil como Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Aparecida, em São Paulo, e Praia da Penha, em Santa Catarina.