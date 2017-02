Uma série de fatores explica por que o Aeroporto Internacional e os atrativos de Foz do Iguaçu fecharam com recordes mensais históricos de movimento. Entre eles, a expectativa com a melhoria da situação econômica no Brasil, a divulgação de pesquisas que mostram a excelente relação custo-benefício da hotelaria, a mídia espontânea positiva ao longo do ano e a promoção CataratasDay2016, que atingiu 140 milhões de pessoas em todo o mundo.

Em relação ao crescimento do número de visitantes brasileiros, especialmente, o superintendente de Comunicação Social de Itaipu, Gilmar Piolla, que é também secretário-geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), tem uma explicação bem simples: “Foz do Iguaçu virou uma unanimidade nacional”.

Houve também maior movimentação de turistas estrangeiros, segundo dados da Polícia Federal. No total, passaram por Foz do Iguaçu cerca de 150 mil visitantes de outros países, especialmente da Argentina, 20 mil a mais do que no mesmo mês de 2016. A maior contribuição, neste caso, é do câmbio, que continua favorável para os turistas dos países vizinhos, principalmente.

Embarques e desembarques

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu registrou, no mês de janeiro, a melhor movimentação mensal de passageiros de sua história. Foram 229.313 embarques e desembarques, 17,54% a mais que o número registrado em janeiro de 2016 e 26,09% superior ao resultado de dezembro do ano passado.

Em todo o ano passado, o aeroporto recebeu 1.851.116 passageiros, considerando embarques e desembarques, numa média mensal de 154 mil passageiros. O terminal tem capacidade para 2,8 milhões de embarques e desembarques.

Rodoviária

O resultado foi surpreendente até mesmo no terminal rodoviário de Foz do Iguaçu, que passa por reforma, depois de sua operação ter sido entregue à iniciativa privada. Em janeiro, 109.857 passageiros utilizaram o terminal, contra 88.144 em janeiro do ano passado e 91.399 no primeiro mês de 2015.

Cataratas e Itaipu

Em janeiro deste ano, 216.465 turistas visitaram as Cataratas do Iguaçu, superando em 2,2% o recorde histórico de janeiro de 2015, quando o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 211.076 visitantes. Na comparação com janeiro de 2016, quando as Cataratas receberam 201.076 turistas, o resultado foi ainda maior: aumento de 8%.

Na usina de Itaipu, a soma das visitas institucionais e pagas, em janeiro, resultou em 115.817 visitantes. O Complexo Turístico Itaipu, que administra os atrativos da margem brasileira da usina, registrou 76.745 visitantes, dos quais 63.855 brasileiros (crescimento de 5%).

O atrativo da usina com maior crescimento na procura foi o Kattamaram (10.131 pessoas, 85% a mais que em janeiro de 2016), graças à promoção que reduziu o preço para quem faz a Visita Panorâmica e o passeio de barco no reservatório. O Refúgio Biológico Bela Vista, que também foi beneficiado por uma campanha promocional, recebeu 4.166 visitantes, 53% a mais que no mesmo mês do ano passado.

Parque das Aves

Outro atrativo de destaque em Foz do Iguaçu, o Parque das Aves, teve o melhor resultado para janeiro desde sua criação, há 22 anos. Foram 92.704 visitantes. A expectativa para este ano é no mínimo repetir os números de 2016, considerados satisfatórios pela direção do parque.

Análise

Gilmar Piolla avalia que os números de janeiro são resultado de uma conjunção de fatores. Um deles “é a demonstração de confiança dos brasileiros na retomada do desenvolvimento econômico, porque a inflação e os juros baixaram”. Para os estrangeiros, o câmbio está mais favorável do que no início de 2016. E para os brasileiros, ainda, a queda do dólar para um patamar próximo a R$ 3 ajudou a reativar o turismo de compras, em Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina).

Mas não é só isso, lembra Piolla. Outros fatores incluem “o boom da mídia espontânea ao longo de 2016” e, em novembro, a promoção CataratasDay, que atingiu 140 milhões de pessoas em todo o mundo. Há ainda o resultado de pesquisas, uma das quais mostrou a excelente relação custo-benefício da hotelaria de Foz do Iguaçu e outra indicou que quase 100% dos viajantes que conhecem a cidade pretendem voltar. Isso contribui para que haja uma propagação positiva e espontânea também nas redes sociais.

Para o ano

Ao longo deste ano, a tendência é de continuar o crescimento no número de visitantes, tanto pelos fatores já citados quanto por um detalhe especial: o número de feriados prolongados, os “feriadões”. Ao todo, serão dez feriados ou pontos facultativos nacionais, que permitem aos viajantes optar por destinos como Foz do Iguaçu, onde o mínimo necessário para visitar os atrativos são dois ou três dias.