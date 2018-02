Três dos principais atrativos em Foz do Iguaçu já divulgaram os números do feriadão de carnaval deste ano. Todos eles, tiveram aumento no número de visitantes, em comparação com o mesmo período de 207.

O Parque das Aves, recebeu de sábado, 10, a terça-feira, 13, 15.490 turistas, um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior, 15.510. O dia de maior movimento foi o domingo, onde 5.407 pessoas passaram pelo local.

O Parque Nacional do Iguaçu, teve um crescimento de 3,8% na visitação turística. Em 2017, 36.211 visitaram as Cataratas no feriadão. Já este ano, foram 37.593.

Já o Marco das Três Fronteiras praticamente dobrou o número de visitantes de um ano para o outro. Em 2017, o atrativo recebeu 5.181 visitantes. Agora, foram 10.317, um crescimento de 99%. No domingo, 11, o atrativo ainda registrou sua maior visitação em um único dia, com 3.146 turistas. A marca anterior era de 3.030 visitantes registada no dia 7 de janeiro de 2018.

O Complexo Turístico de Itaipu, margem esquerda (brasileira), fechou os quatro dias de carnaval com 13.404 visitantes. Este número é 6% maior que a visitação do ano passado, 12.660.