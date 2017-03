Pelo terceiro ano, as atrações do Complexo Turístico Itaipu (CTI) receberam o Certificado de Excelência do TripAdvisor, um dos mais conhecidos sites de viagens do mundo. A premiação vem do reconhecimento dos próprios visitantes dos atrativos, a partir das avaliações feitas no site do site oficial do TripAdvisor. Como símbolo dos selos cumulativos, o CTI foi presenteado com uma bandeira, celebrada pelos colaboradores nesta semana.

Desde 2014, os atrativos da Usina Hidrelétrica de Itaipu recebem o Certificado de Excelência do TripAdvisor. A seleção dos ganhadores considera a qualidade e a quantidade de avaliações e opiniões dos visitantes, que precisam ser recentes. A estabilidade dos negócios e a posição no ranking do Índice de popularidade do site também são usadas como critério.

O superintendente de Comunicação Social da Itaipu Binacional, Gilmar Piola, destaca que o certificado do TripAdvisor representa um importante reconhecimento e uma grande responsabilidade para o CTI. “Embora as Cataratas do Iguaçu tenham maior visitação, Itaipu tem um papel de protagonismo no turismo local, regional e nacional, nos dois países (Brasil e Paraguai, sócios na hidrelétrica). Essa certificação faz jus a esse protagonismo”, comenta.

A gerente do CTI, Jurema Fernandes, conta que a equipe do Complexo ficou lisonjeada pelo reconhecimento da qualidade do atendimento prestado aos turistas. “Junto com a bandeira, recebemos um certificado enaltecendo o nosso atendimento e hospitalidade, o que nos faz ver que estamos no caminho certo. É o caminho que nos propusemos como atrativo turístico, de cada vez melhorar a qualidade e a experiência para o nosso visitante”, ressalta.

Jurema acredita que essa certificação terá influência positiva no turismo na região de Foz do Iguaçu. “Um atrativo bem posicionado traz uma imagem positiva não apenas para o CTI, mas para o Destino Iguaçu”. Para a gerente, o fato de o reconhecimento ter partido dos próprios turistas, de forma espontânea, é gratificante. “Eles espontaneamente vão ao site e fazem a avaliação do atrativo e a indicação”, afirma.

Os turistas Jose Adilson Pacheco Andrade e Jacira Rodrigues Andrade, de Guarulhos (SP), conheceram a hidrelétrica. Eles fizeram a Visita Panorâmica. “Foi incrível. É gigantesco e maravilhoso. E ainda tivemos uma ótima explicação dos guias”, elogia Jacira. Questionado se recomendaria o passeio, Jose não hesita: “Sem dúvida nenhuma”.

O TripAdvisor possui uma média 390 milhões de visitantes únicos mensais, e conta com 435 milhões de avaliações e opiniões sobre 6,8 milhões de acomodações, restaurantes e atrações. Os sites com a marca TripAdvisor operam em 49 países ao redor do mundo.

Turismo Sustentável

O CTI desenvolve um modelo de turismo sustentável, administrado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu (Fundação PTI). Dessa forma, o dinheiro obtido com a venda dos ingressos das oito atrações ofertadas – Visita Panorâmica, Circuito Especial, Refúgio Biológico, Polo Astronômico, Ecomuseu, Kattamaram, Passeio com Veículo Elétrico e Iluminação da Barragem – paga toda a operação. Isso inclui custos como renovação da frota e combustível, e ainda gera 140 empregos diretos e 150 indiretos, garantindo que os recursos permaneçam no território.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, e a Fundação PTI foi utilizada como exemplo desse modelo.