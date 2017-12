A cineasta e atriz Lucélia Santos é a convidada especial para o lançamento do projeto Dia da Arte, na próxima segunda-feira, 11, na Unioete Foz do Iguaçu. A palestra com a atriz integra a 4ª Sessão Plenária do Fórum da Comunidade. A sessão tem início às 19 horas e a palestra começa às 20 horas, no auditório Alcibíades Luiz Orlando, no campus da universidade.

O “Dia da Arte” foi desenvolvido para a promoção de apresentações artísticas para a comunidade universitária e externa – com artistas locais, regionais, e nacionais, e internacionais em parcerias com as instituições culturais. A proposta da atividade é fomentar e articular outras demandas culturais, como organizações docentes e discentes artísticas, festivais, feiras, varais, saraus e outras ações relacionadas ao fomento da cultura.

Papel social do artista

Na palestra de lançamento do projeto, a atriz Lucélia Santos vai abordar o papel social do artista, para construção de uma sociedade e nas transformações sociais.

Lucélia tem 45 anos de carreira e protagonizou muitas novelas que hoje são clássicos da teledramaturgia brasileira como Locomotivas (1977), Feijão Maravilha (1979), Água Viva (1980) Ciranda de Pedra (1981), Guerra dos Sexos (1983), Vereda Tropical (1984) e Sinhá Moça (1986). Além da clássica adaptação para TV de Escrava Isaura em 1976.

No cinema fez os filmes consecutivos (Álbum de Família, Bonitinha, Mas Ordinária e Engraçadinha) e a minissérie “Meu Destino é Pecar” para a TV Globo em 1984, todos baseados na obra de Nelson Rodrigues. Ganhou o Kikito de Melhor Atriz em 1982 no Festival de Cinema de Gramado por sua perfeita atuação como Luz Del Fuego.

Em 2011, o documentário “Timor Lorosae- O Massacre Que o Mundo Não Viu” (link do Youtube: https://goo.gl/dnNvfW ) marca sua estreia como diretora de cinema e confirma sua posição de apresentar assuntos pouco abordados, divulgando uma causa que vem defendendo há anos.

Cultura e Comunidade

A partis das 19 horas, a quarta Sessão Plenária do Fórum da Comunidade vai abordar os aspectos culturais e artísticos que podem ser podem ser desenvolvidos com a efetiva participação da universidade. As inscrições para a sessão plenária devem podem ser feitas no site.

O Fórum da Comunidade é instância consultiva, composta por representantes dos segmentos acadêmicos da Unioeste Foz do Iguaçu e da comunidade. Foi criado no início de 2016 pela direção geral do campus com o objetivo de estimular a aproximação entre a Unioeste/Foz e a sociedade local, promovendo debates e formulando proposições de ações que são encaminhadas aos órgãos competentes.

O evento é uma realização da Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, com apoio da Universidade Federal da Integração Latino-americana (Unila), Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Associação dos Servidores da Unioeste (Assufi) e Hotel Bella Itália.

SERVIÇO

Dia 11/12 – segunda-feira

Palestra com Lucélia Santos abre projeto Dia da Arte no dia 11

Cronograma

4ª Sessão Plenária do Fórum da Comunidade

Horário: 19h

Palestra com Lucélia Santos

Horário: 20h

Local: Auditório Alcibíades Luiz Orlando, na Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Jardim Universitário, Campus de Foz do Iguaçu da Unioeste

Inscrições: https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/forumdacomunidade .