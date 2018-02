A Avenida Pedro Basso, considerada uma das ruas mais bonitas do Brasil e a mais bela de Foz do Iguaçu, será palco de um acontecimento inédito no dia 17 de dezembro: um casamento, com pitada de solidariedade.

“Desde pequena, toda vez que passava por aquela rua tão linda, dizia para meu pai: Quando eu crescer, quero casar aqui”, contou a professora Kiane Campos.

Depois de mais de 20 anos, o sonho da menina parece estar próximo de se tornar realidade. Nesta terça-feira, 21, o Instituto de Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) aceitou o pedido de Kiane para fazer a cerimônia na Avenida. Agora, falta apenas o aval dos moradores, que deve ser emitido nos próximos dias.

“Eu já moro com Dinei, meu futuro marido e pai do meu filho Lucca, há cinco anos. Sempre sonhamos em nos casar, do jeito bem tradicional, mas não tínhamos condições, disse.

Como num passe de mágica, há um mês, a madrinha se prontificou a pagar o cartório. A aliança veio na sequência. Juntaram todas as joias da família e mandaram confeccionar o maior símbolo do casamento.

Com a data marcada, Kiane, pai, mãe, tias e a irmã Jéssica começaram a pensar nos detalhes da cerimônia. O primeiro seria a liberação da rua e depois uma possível festa. Para Jéssica, pensar era pouco, ela precisava agir se quisesse ajudar a realizar o sonho da irmã e do futuro cunhado, que é motorista entregador.

“Minha irmã nunca mediu esforços para ajudar os amigos, inclusive, a decorar festas de aniversários e chás de bebê, mesmo que fosse com papel. Como tudo começou com doações, resolvi buscar mais parceiros”, disse Jéssica.

Sim, aceitamos!

A história de Kiane e Dinei somada ao local nada comum para uma cerimônia de casamento parece ter tocado não só o coração dos técnicos do Foztrans, mas também de algumas empresas.

“Decidimos autorizar o fechamento da avenida por ser é um dos cartões-postais da cidade. Não basta ter uma das ruas mais bonitas do Brasil, precisamos valorizá-la”, disse o diretor do Foztrans, Robson Lima de Souza.

O Ateliê Sônia & Helena, de Santa Terezinha, cedeu o vestido da noiva, as roupas do noivo, da daminha e dos pajens. O responsável por levar as alianças será o filho Lucca, acompanhado da filha mais velha de Kiane; a Isabelly e dos dois filhos de Dinei: Mizael e Nícolas.

“Quando conheci o Dinei, tinha acabado de sair de um relacionamento frustrado e com uma filha pequena no colo. A história dele era bem parecida. Achávamos que não conseguiríamos permanecer juntos, mas apostamos. E, graças à Deus, já se vão cinco anos”, relembrou a noiva.

Eles também já ganharam a maquiagem, o penteado, as fotos e a filmagem. O almoço será por adesão, no Restaurante Rancho do Sertão, no Jardim Nacional. “A ideia era fazer uma cerimônia simples, colocaríamos uns bancos, mas também já ganhamos a decoração da cerimônia”, contou.

A Metropolitam Eventos, da empresária Paula Bijari, fará a decoração da rua. “Nosso trabalho é realizar sonhos. Nem sempre as noivas podem pagar. Mesmo quando elas não podem, não podemos deixar de ajudar a deixar o dia delas mais belos”, afirmou Paula.

Reportagem: Abilene Rodrigues