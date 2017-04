Nesta quarta-feira, 12, o Parque das Aves promoverá um evento que já se tornou tradição em seu calendário festivo: a Páscoa das Aves. Neste dia, serão oferecidos enriquecimentos ambientais temáticos para aves, mamíferos e répteis que habitam o Parque. O evento será realizado pela Divisão de Bem-estar Animal, e quem estiver visitando o Parque das Aves neste dia terá a oportunidade de comemorar a data junto com os animais.

A festa será imperdível, mas vale lembrar que não é apenas em dias festivos que os animais recebem itens de enriquecimento ambiental. Esta atividade tem como objetivo proporcionar um grau elevado de bem-estar físico e psicológico aos animais, fornecendo estímulos sociais, físicos, nutricionais, cognitivos e sensoriais, e ocorre diariamente no Parque das Aves. Dentre as atividades rotineiramente ofertadas estão frutas que não fazem parte da dieta regular, itens que promovem um aumento no forrageio (que é o comportamento natural de procurar alimento), como picolés de frutas e itens que permitam gastar os bicos, como móbiles de papelão, bambu e madeira. Mas nesta quarta-feira, a programação será variada e temática, especialmente pensada para comemorar a Páscoa.

A chefe da Divisão de Bem-estar Animal, Paloma Bosso, já está trabalhando duro com sua equipe há algumas semanas para que o evento aconteça. “O trabalho é intenso, afinal vamos oferecer itens para mais de 500 animais que vivem no Parque, mas a dedicação da equipe é fortemente recompensada quando verificamos o interesse dos animais. Não há nada que seja mais gratificante do que a manutenção do bem-estar animals aliada à participação dos visitantes do Parque!” E Paloma, que tem 14 anos de experiência trabalhando com bem-estar de animais silvestres e há alguns meses integrou a equipe de colaboradores do Parque das Aves, convida: “Esperamos todos para esta busca pelos ovos de Páscoa aqui no Parque das Aves!!”

O bem-estar animal é uma ciência que vem sendo melhor empregada em zoológicos de todo o mundo desde a década de 1970, mas só chegou ao Brasil no início dos anos 2000. O Parque das Aves sempre se preocupou com a qualidade de vida dos animais sob seus cuidados, mas foi a partir de 2010 que começou a focar no bem-estar animal de maneira mais profissional. “Um animal tem um bom grau de bem-estar se estiver bem-nutrido, saudável, confortável, seguro e livre para expressar comportamentos naturais, tudo isso sem sofrer dor, frustração ou estresse. Esse é o conceito das cinco liberdades”, comenta Paloma.

Com 22 anos de existência, o Parque das Aves atrai turistas de todos os lugares do mundo, mas principalmente brasileiros e argentinos. No Parque, o visitante entra em contato com mais de 1300 aves, de 143 espécies, 29 delas em perigo de extinção. O Parque das Aves fica em frente ao Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu e está aberto todos os dias, das 8h30 às 17h. O ingresso custa R$ 40 e para moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional, mediante apresentação de comprovante de endereço no próprio nome e RG, o valor da entrada é R$ 10 (valores podem mudar sem aviso prévio).