O primeiro voo da Avianca em Foz do Iguaçu chegou antes do previsto. A aeronave pousaria na cidade por volta das 14h10, mas aterrissou às 13h50. O avião com capacidade para 162 pessoas, veio quase lotado, com 155 convidados entre jornalistas e autoridades.

Assim que pousou no solo iguaçuense, o Airbus A320 foi ‘batizado’ e recebeu um jato d’água do Corpo de Bombeiros em sinal de boas-vindas. Os convidados, que desembarcaram no aeroporto Cataratas, foram recepcionados com champanhe ainda na pista de pouso. Logo em seguida, autoridades iguaçuenses e da companhia fizeram o lançamento oficial em frente ao avião.

“É um prazer enorme estar em Iguaçu, um destino turístico tão importante para o Brasil. Nós acreditamos demais no destino, por isso, teremos três frequências diárias até maio. Aqui tem um potencial muito grande, só tem a crescer”, ressaltou o presidente da Avianca Brasil, Frederico Pedreira.

A rota inaugurada nesta segunda-feira, 06, de numeração 6184, sairá de Guarulhos com voos diários e diretos às 12h20 e chega em Foz às 14h10. Daqui para São Paulo, a saída é às 16h30. Os outros dois voos, um do Rio de Janeiro e o outro também de São Paulo, devem começar a rodar no dia 08 de maio.

“Esta é uma conquista muito importante, pois coloca Foz do Iguaçu em conexão com novos destinos e permite que posamos atrair mais turistas para cá. Além disso, esta nova companhia vai tornar a cidade mais acessível para os nossos turistas, uma vez que vai gerar uma competição maior na questão das tarifas aéreas”, disse Gilmar Piolla, secretário-geral do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu – Codefoz.

Também participaram da cerimônia a prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann e o secretário de Turismo em Foz, Lourenço Kurten. “Esta é uma companhia que atua fortemente na América do Sul, onde estamos com um trabalho intenso de divulgação do destino. Por isso, a chegada da Avianca na cidade só vem a somar. Acreditamos que aumentaremos e muito o número de visitantes circulando na região, já que estes terão mais uma opção para chegar aqui”, finaliza Kurten.

Procurando por voos para Foz do Iguaçu?