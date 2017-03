A diretoria do Foz do Iguaçu FC disponibilizou o segundo lote de ingressos para a partida diante do Atlético PR, programada para o este sábado, 04, às 20 horas, no Estádio ABC.

O segundo lote de ingressos ao preço de R$ 25,00 mais 1 kg de alimento (arquibancada) estará a disposição da torcida em mais de 20 pontos distribuídos nas principais regiões da cidade, até às 12 horas de amanhã, 04. Exceto as lojas Super Muffato e Bilheteria do ABC que seguirão com a venda do lote até às 17 horas.

Após às 17 horas, os ingressos voltam ao preço normal, ou seja, R$ 50,00 mais 1 Kg de Alimento (Inteira/Arquibancada) e R$ 25,00 mais 1 kg de alimento (Meia/Arquibancada).

Os portões do Estádio ABC estarão abertos a partir das 18h.