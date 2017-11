A diretoria do Foz do Iguaçu FC anunciou na quarta-feira, 08, a permanência do técnico Allan Aal no comando da equipe para a temporada 2018. Ex-jogador e natural de Paranaguá, Allan Aal comandou a equipe iguaçuense no Paranaense 2017, Brasileiro da Série D 2017 e na Taça FPF 2017.

“Confiamos no trabalho desenvolvido pelo Allan e Negreiros, principalmente por conhecerem muito bem os nossos meninos da base. O Foz está fazendo um trabalho programado para médio, longo prazo e que resultará em títulos com toda certeza” , afirma Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

O Azulão disputa pelo quinto ano a primeira divisão do Paranaense e conforme o supervisor de futebol, José Edicarlos Lima Negreiros, manterá o elenco com 80 % de seus atletas formados na base. “ Nossos atletas conseguiram uma ótima experiência nas três competições que disputamos neste ano e , com a contração de mais alguns jogadores experientes, faremos um bom estadual”, diz.

Também estão confirmados na comissão técnica o preparador de goleiros Maiken Kehrwald, o massoterapeuta Jackson Baiano, o roupeiro Chico, o fisioterapeuta Dr. Anderson Roberto Kirihara e os médicos Dr. André Guimarães e Dr. Celso Fagundes.

A pré temporada do Foz do Iguaçu FC tem início no dia 02 de dezembro.