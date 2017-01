O Foz do Iguaçu Futebol Clube não teve a estreia esperada no Campeonato Paranaense 2017. O time da fronteira, viajou à Curitiba, onde enfrentou o Paraná Clube no primeiro jogo do Estadual neste domingo, 29.

Jogando em casa, o Paraná Clube, goleou o Azulão da Fronteira pelo placar de 5 a 0. Marcaram pelo time da capital Igor, Zezinho, Alex Santana, Rayan e Bruno Cantanhede.

O resultado negativo, deixou a equipe iguaçuense como lanterna do campeonato nesta primeira rodada.

O Foz Futebol volta a jogar nesta quarta-feira, 01º, quando fará sua estreia em casa contra o JMalucelli. A partida acontece às 20h no Estádio do ABC.

Logo após o término do jogo de ontem, o presidente da equipe, Arif Osman, se pronunciou sobre o resultado. “Estou envergonhado. Perder seria até normal. Afinal, um dos três grandes. Mas, de 5×0? No futebol profissional não dá pra ficar na resenha, tem que trabalhar e buscar os pontos. E vamos em busca deles. Quarta conto com vocês no ABC. Vamos fazer como os cerca de 4.000 torcedores do Paraná fizeram”, finalizou.