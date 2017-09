O baiano Edson Amaro Arruda dos Santos venceu a 10ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, neste domingo, 24. Com o tempo de 2h20min59, ele encerrou um jejum de quatro anos sem vitórias brasileiras na prova – a última havia sido com o mineiro João Marcos Fonseca, o João Gari. No feminino, a queniana Ednah Mukhwana cruzou a linha de chegada em primeiro, após 2h43min25.

O percurso da maratona liga os dois principais atrativos turísticos da região: a usina de Itaipu, onde acontece a largada, e as Cataratas do Iguaçu, no PNI, local da chegada. Foram 3.000 inscritos (número limite), 1.000 na maratona individual (42,125 km), 600 na maratona de revezamento (feita em dupla) e 1.400 na corrida de 11,5 km.

O evento é promovido pelo Sesc Foz do Iguaçu, em parceria com a prefeitura da cidade. O patrocínio é da Itaipu Binacional e da Caixa Econômica Federal.

O diretor administrativo da Itaipu, Marcos Baumgärtner, que interinamente também responde pela Diretoria Geral Brasileira, fez a entrega da premiação. “Para a Itaipu é importante apoiar iniciativas como a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, que ajuda a incentivar a prática do esporte e a promover a saúde, além de fomentar o turismo na região”, disse Baumgärtner. “É um evento especial para nós, muito bem organizado, que simboliza a nossa parceria com a cidade.”

Mil pessoas na torcida

O PNI teve um horário de abertura especial, neste domingo, em virtude do evento. Os visitantes que quiseram assistir à chegada da maratona foram atendidos das 7h às 8h, com serviço de estacionamento, bilheteria e transporte. Cerca de mil pessoas entraram neste período. Depois, a reabertura foi feita no horário normal, das 9h às 17h.

Confira o resultado final da maratona individual

Masculino

1º) Edson Amaro Arruda dos Santos: 2h20min59

2º) Sérgio Celestino da Silva: 2h21min58

3º) Orlando Javier Elizeche: 2h24min34

4º) Kiprop Mutai: 2h26min42

5º) Marcos Antonio Pereira: 2h27min34

Feminino

1º) Ednah Mukhwana: 2h43min25

2º) Simone Ponte Ferraz: 2h47min36

3º) Maria de Fátima de Souza: 3h04min31

4º) Dione Chillemi: 3h09min51