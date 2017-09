Em junho, recebemos a confirmação do superintende do Shopping Catuaí Palladium, Francisco Cartaxo Júnior, que o Bar de Gelo, instalado no local, abriria na primeira semana de julho (matéria completa, aqui). Infelizmente, a inauguração não aconteceu na data prevista.

De lá para cá, estamos acompanhando a evolução das obras e tentando descobrir a real data desta inauguração. De acordo com o site Foz do Iguaçu Destino do Mundo, o atrativo estará aberto ao público ainda no fim deste mês. Entretanto, fontes ligadas ao Shopping, já nos disseram que o local começa a funcionar no dia 10 de outubro. A assessoria do Catuaí Palladium alega que o lojista ainda não confirmou uma data.

O que sabemos

O Ice Bar Brasil em Foz do Iguaçu terá assentos, balcão, copos, tudo feito de gelo, assim como no atrativo em Puerto Iguazú. No daqui, foram usados 30 mil quilos de gelo.

A uma temperatura de -5ºC, o bar oferecerá várias opções de bebidas, cardápio gastronômico e música ao vivo. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de ver e sentir neve caindo no recinto. Com todos os ambientes, o local terá 300 metros quadrados.

O Ice Bar comportará 60 pessoas por sessão e durará 45 minutos cada. Os visitantes receberão roupas especiais de proteção para curtir o local. O atrativo funcionará todos os dias, das 10h à 1 da madrugada. A última sessão do será às 23h. O preço ainda não foi divulgado.