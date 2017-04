Ela nasceu mesmo para brilhar. A oncinha deu show no primeiro dia de liberdade dentro do recinto da família de onças no Refúgio Biológico Bela Vista, onde foi solta na tarde desta segunda-feira, 10. Em menos de uma hora e meia, a filhote de onça-pintada (Panthera onca) interagiu com a mamãe Nena – brincou, rolou no mato, subiu nas árvores. E, pra completar o espetáculo, nadou. A partir desta terça-feira,11, ela será a nova estrela do Refúgio.

Até o fim desta semana, a oncinha poderá ser vista no recinto instalado no corredor turístico, sempre acompanhada da mãe. Se der sorte, o visitante deverá assistir a outros espetáculos da pequenina. A contar pela desenvoltura desta segunda-feira, é provável que o show se repita. A filhote não se acanhou diante da plateia, formada pela imprensa, colaboradores do Refúgio e turistas das visitas institucionais, e também não se incomodou com a chuva do meio da tarde. Ao contrário. Ficou ainda mais à vontade.

A soltura também foi acompanhada pela diretoria de Itaipu. “Os cuidados que Itaipu tem com a natureza e com a preservação estão refletidos boa parte neste momento”, disse o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Vianna. “A ideia é prosseguir com o programa de reprodução. Itaipu é muito mais que uma geradora de energia elétrica e, em breve, vamos anunciar um concurso para o nome da oncinha”. O lançamento deve ser anunciado no aniversário de seis meses do animal.

Revezamento

Na terça-feira seguinte, 18, após o feriado prolongado da Páscoa, quem ocupará o ambiente sozinho será o pai, a onça Valente. Mas a prioridade é para mãe e filha. Não estão definidos os dias de uso de cada animal. A opção pelo revezamento foi adotada para que todas as onças usufruam do recinto.

A área, de 1.100 m², reproduz o ambiente natural e permite que os animais se exercitem, assim como fez a oncinha no seu primeiro dia no local.

Reprodução rara

O nascimento da onça foi um caso raro no Refúgio. Foi a primeira reprodução da espécie em 14 anos. Antes, outras tentativas haviam sido feitas com outros animais como Juma, Tonhão, Valente e Teka.

A reprodução de onças-pintadas em cativeiro pretende contribuir para a manutenção da espécie, ameaçada de extinção na região Sul do País. Hoje, a população de onças-pintadas na Mata Atlântica é estimada em cerca de 200 indivíduos.

“É difícil formarmos casais oriundos da Mata Atlântica para a reprodução, justamente por estarem tão ameaçados”, disse Wanderlei de Moraes. Daí a importância do nascimento da oncinha. Ela descende de um casal formado por onças-pintadas vindas de regiões mais próximas do que a Amazônia. Valente é da divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já Nena é da divisa de Goiás e Mato Grosso. “Foi o local mais próximo que conseguimos. Para nós, é uma conquista”, celebrou Wanderlei.

A Itaipu só recebe animais vindos de criadouros, geralmente sem condições de viver na natureza. A principal preocupação é com a reprodução e com os cuidados com as espécies.

Refúgio

O Refúgio Biológico Bela Vista está instalado em uma área de 1.908 hectares, na margem brasileira da usina, em Foz do Iguaçu. O espaço reúne hoje a maior diversidade de espécies da flora e da fauna regional, muitas delas ameaçadas de extinção. O plantel de Itaipu conta com mais de 420 animais de 70 espécies.

O local é aberto à visitação. Moradores de Foz do Iguaçu, dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e da região das três fronteiras não pagam para conhecer o atrativo.

Mais do que uma atração turística, o Refúgio Biológico de Itaipu é um importante centro de pesquisas e desenvolvimento de projetos, que recebe especialistas do mundo inteiro.