Café com Passagem promove debate sobre o filme Mãe!

Um dos filmes mais polêmicos do ano, Mãe! do diretor Darren Aronofsky, será debatido nesta terça-feira, 03/10, às 19h, no Café com Passagem.

Mãe! está dividindo opiniões em todo o mundo entre os que amam e os que deixam a sala ainda no meio da sessão. É um suspense psicológico sobre amor, devoção e sacrifício com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer no elenco.

O filme está em cartaz em Foz do Iguaçu no Cinemark (às 21h – legendado) e no CineCataratas (às 19h10 e 21h50 com sessões dubladas e legendadas).

Debate sobre o filme Mãe!

Data: Terça-feira, 03/09 às 19h.

Local: Café com Passagem, Av. JK, 281.