Você já ouvir falar na campanha Saia com Saia, da Dra. Laura Lúcia? É um projeto de conscientização sobre a saúde íntima feminina, um assunto muito importante, mas que não é dado a devida atenção.

O projeto existe de forma informal desde que ela se formou, há mais de 20 anos. Em 2014, a ação ganhou força dentro e fora do consultório. “A campanha funciona levando informações médicas, atuais, baseadas em estudos científicos, sobre saúde íntima feminina de uma forma descomplicada e estimula as mulheres a usar saia no dia-a-dia, ao invés de calças que prejudicam a saúde”, explica a ginecologista. Acompanhe o vídeo da última temporada da campanha:



O verão é a época do ano em que a campanha mais ganha destaque. É que com as altas temperaturas, principalmente em Foz, as mulheres conseguem incluir vestidos e saias nos looks diários. “Usar este tipo de vestuário é uma das quatro atitudes propostas pela campanha. Também é importante dormir sem calcinha, usar calcinhas adequadas e trocá-las mais vezes ao dia e praticar hábitos de higiene corretamente, como lavagem, secagem e outros”, ressalta a médica.

Estas dicas ajudam a melhorar e controlar oito tipos de problemas ginecológicos que acontecem nas mulheres: Corrimentos, coceiras, ardências, maus odores, cistites, dores às relações sexuais, lesões de virilha e infecções de vulva e períneo. “Além disso, a campanha ainda auxilia no autoconhecimento, autoaceitação, quebra de tabus, feminilidade, empoderamento, além de deixar a mulher mais elegante. Desde que lançamos o projeto, oito empresas mudaram o uniforme de suas colaboradoras, implementando saia ou vestido como figurino da empresa”, diz a Dra. Laura.

Aliado à campanha, a médica possui um canal no youtube para abordar diversos assuntos da saúde feminina. Atualmente, o “Saúde da Mulher com Dra Laura Lucia”, conta com quase 162 mil inscritos. Há vídeos novos todas às sextas. “A desinformação, os tabus, a vergonha, a falta de autoconhecimento e a baixa autoestima, só trouxeram problemas de saúde às mulheres. Acredito que tenho um tesouro, que só se torna precioso quando divulgado, dividido entre todas as mulheres e eu vou trabalhar nesta divulgação enquanto eu viver, para que, mais informada, a saúde seja a escolha de cada mulher e todas possam viver em plenitude sua sexualidade, seu relacionamento e sua vida pessoal”, finaliza.