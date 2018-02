O Shopping Catuaí Palladium promove em Foz do Iguaçu, mais uma edição da tradicional “Grande Queima”, que é sucesso nesta época do ano no empreendimento e outras praças. É uma grande promoção com descontos super especiais, acima das liquidações, para queimar os estoques de verão e abrir espaço nas vitrines para a nova coleção outono-inverno. A campanha começou nesta quinta, 01º, e seguirá até domingo, 04, no horário de funcionamento do shopping.

As ofertas podem chegar a até 70% de desconto nos segmentos de vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, decoração, acessórios e presentes. Além destes, produtos para casa, brinquedos, joias e semijoias, perfumaria, e outros itens estarão com promoções imperdíveis. Vale a pena conferir as promoções imperdíveis das lojas participantes! O estacionamento é gratuito.