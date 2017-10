A campanha Natal Sonho Dourado foi lançada nesta terça-feira, 23, em Foz do Iguaçu. O lançamento ocorreu em conjunto com a palestra de Clóvis de Barros Filho no Hotel Golden Park Internacional. O evento contou com a participação de mais de 1,5 mil pessoas de diferentes setores da comunidade iguaçuense.

Serão distribuídos mais de R$ 1 milhão em prêmios, entre uma caminhonete, oito carros e sete motos, além de centenas de vales-compras. A ação é unificada e realizada em diferentes cidades paranaenses, sendo parte dos prêmios especificamente destinada a Foz (um veículo) e o restante destinado aos municípios participantes, inclusive Foz do Iguaçu.

A ação promocional será decisiva para movimentar o comércio do centro e dos bairros entre 1º de novembro e 10 de janeiro. Durante esse período, serão promovidos nove sorteios (dois em novembro, seis em dezembro e um em janeiro), sendo os contemplados definidos com base na extração dos resultados da Loteria Federal.

A promoção é coordenada, na cidade, pela Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu) e pela FACIAP (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), com apoio da Itaipu Binacional e Sicoob. Em todo o estado, 71 municípios participam da campanha unificada. Detalhe: Foz é a cidade com a maior adesão no Paraná.

Maior premiação

Durante o lançamento, o presidente da Acifi, Leandro Teixeira Costa, agradeceu a presença de todos e lembrou que, após 13 anos, a comunidade terá uma campanha unificada que atingirá todas as regiões do município, incentivando os consumidores a comprar produtos e serviços nos estabelecimentos participantes.

“É a maior premiação do varejo paranaense, com Foz ocupando lugar de destaque entre as cidades participantes. Começamos a planejar a ação em outubro do ano passado, para hoje entregar à comunidade uma campanha impecável. Temos vários prêmios, inclusive um carro, que obrigatoriamente será destinado para a nossa cidade”, afirmou Costa.

Para o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, o trabalho da Acifi e do empresariado é fundamental ao desenvolvimento local. “A ação demonstra a grandeza da Acifi e do nosso empresariado. Demonstra o acreditar e o investir em Foz”, destacou. Brasileiro disse ainda que a campanha somará energia ao Natal das Cataratas, que será aberto no dia 30 de novembro.

Como será?

A forma de participação é bem simples. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas na promoção, o consumidor receberá uma “rasgadinha”. Depois é só cadastrar o número do cupom no site www.natalsonhodourado.com.br via celular, tablet ou computador. Pronto, você já estará concorrendo.

Os pacotes são diferenciados para associados e não associados, nas versões Básico, Bronze, Prata e Ouro, com direito a “rasgadinhas”, cartazes e móbiles de balão conforme o tipo do pacote. Mais informações pelo telefone (45) 3521-3300 ou pelo e-mail natal2017@acifi.org.br.