Nesta segunda-feira, 03, um dia após a realização das eleições suplementares em Foz do Iguaçu, a prefeita Inês Weizemann (PSD) recebeu o candidato eleito e deputado estadual Chico Brasileiro (PSD) e o vice, Nilton Bobato (PCdoB) para uma primeira conversa sobre transição para a nova gestão. A diplomação do candidato eleito será no dia 20 de abril e a posse ainda não está com data definida, podendo ser dia 24 ou 1º de maio.

Entre os assuntos abordados na conversa, a prefeita Inês repassou um resumo da situação da prefeitura, e como ela pretende fazer essa transição. Na sequência também participou da reunião o secretário da Fazenda, Erton Neuhaus, para repassar ao prefeito eleito, Chico Brasileiro a questão financeira da cidade e início de revisão de contratos.

“Eu já pedi que os secretários fizessem um relatório de todas as pastas sobre o trabalho executado até aqui, o que está em andamento e o que eles têm para o futuro da pasta. Com três meses de trabalho você já consegue visualizar o que poderá ser feito, além do que já foi realizado. Os secretários vão documentar esse relatório e me entregar. Vou entregar um relatório para o Chico Brasileiro e outro ao Codefoz, com algumas reivindicações até dessa entidade e da população, alguns projetos já estão em andamento”, declarou em entrevista a prefeita Inês Weizemann.

Após a conversar com a prefeita, o deputado Chico Brasileiro falou com a imprensa e relatou quais serão as prioridades nos primeiros dias da nova gestão. “As prioridades são recuperar a confiança e credibilidade da prefeitura. Esse o ponto de partida para que nós possamos mostrar à sociedade iguaçuense que a cidade precisa acreditar no seu governo e eu creio que essa fase de transição que a prefeita Inês vem fazendo já demonstrou isso para a sociedade e nós queremos reafirmar isso com medidas que iremos apresentar na nossa posse. Além disso, precisamos priorizar áreas importantes, tais como a saúde, educação e asfalto”, disse.

De acordo com Brasileiro, ainda não há secretários definidos. Segundo sua metodologia, haverá metas a serem cumpridas por cada secretaria. “Não existe nenhum secretário ainda. Os nomes vêm após as metas, porque todos os nomes do nosso governo terão metas a cumprir para que possamos realmente fazer uma gestão eficiente e de resultados”, explicou.

Inês Weizemann foi eleita vereadora em outubro e assumiu a prefeitura de Foz do Iguaçu após ser eleita presidente da Câmara no dia 1º de janeiro enquanto durasse o processo eleitoral. Caso não seja chamada para assumir alguma secretaria, Inês deve voltar seus trabalhos à presidência da Câmara, onde o mandato é de dois anos. Mas sobre o futuro político, a prefeita Inês disse ainda não saber.

“Eu ainda não pensei. Tenho ideias, mas nada definido. Vou conversar com o prefeito eleito, Chico Brasileiro, para saber se ele tem algum projeto para mim, se tiver que assumir alguma pasta, não vejo problema de assumir”, finalizou.