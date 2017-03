A eficiência da gestão pública é medida pelo atendimento das demandas sociais e pelo nível de protagonismo da comunidade nos processos de escolha das prioridades e na execução das políticas públicas. Resultado da participação cidadã, a carta-compromisso do Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social) será assinada pelos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu nesta quarta-feira, 15, às 18h30, no auditório da Polícia Federal.

A presença dos seis concorrentes à prefeitura na reunião plenária do conselho foi confirmada pelos representantes de cada candidato. Após a assinatura do termo, os pretendentes ao cargo de gestor municipal farão pronunciamento aos participantes da reunião, apresentando as suas principais propostas. A mediação e a coordenação dos trabalhos serão realizadas por Roni Temp, Renato Camargo e Gilmar Piolla, integrantes da mesa diretora do Codefoz.

A carta-compromisso do Codefoz foi elaborada a partir de debates, consultas e estudos realizados por organizações da sociedade civil, órgãos de classe, conselhos de políticas públicas e câmaras técnicas do Codefoz. O documento reúne propostas nas áreas de desenvolvimento econômico e social, gestão e transparência, turismo, infraestrutura e logística, políticas fiscais e sociais, meio ambiente e terceiro setor.

O presidente do Codefoz, Roni Temp, explica que a carta assegura o comprometimento do novo gestor com as reivindicações da sociedade civil. “A finalidade é registrar o compromisso do futuro prefeito com as propostas das entidades que elaboraram a carta”, expõe. “Ao cumprir reivindicações, o administrador terá o apoio da comunidade e fará uma gestão qualificada, com planejamento voltado para o futuro”, aponta.

Plano diretor

O dirigente do Codefoz destaca a importância da aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Sustentável (PDDIS), uma das propostas da carta-compromisso. A atualização do plano diretor foi realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, com o apoio do Codefoz, Itaipu Binacional, ACIFI, Fundo Iguaçu, AEFI, Arup Consultoria, universidades e outras instituições. A normativa foi amplamente debatida em 2016 em fóruns técnicos e audiências públicas itinerantes.

Para Roni Temp, a aprovação do novo plano diretor deve ser prioridade e uma das primeiras realizações do próximo prefeito. “O PDDIS baliza a organização e o planejamento do crescimento do município, determinando como será a expansão de Foz do Iguaçu nos próximos dez anos. É o marco legal que estabelece o desenvolvimento urbano, social, ambiental e econômico da cidade. Não é possível iniciar uma gestão nova sem a sua aprovação”, ressalta.

Estrutura do Codefoz

No compromisso a ser firmado pelos candidatos, o Codefoz requer da Prefeitura de Foz do Iguaçu a oferta de estrutura operacional permanente para o conselho. Segundo Temp, são necessários serviço de secretaria, equipe técnica em várias áreas, salas, equipamentos e materiais. “Tivemos esse apoio por pouco tempo na gestão passada. Sem isso é muito difícil para os diretores, membros e voluntários manterem o funcionamento do Codefoz”, revela.

De acordo com Temp, o Codefoz foi criado por lei para ser uma instância de consulta e deliberação da sociedade civil organizada sobre as políticas de desenvolvimento socioeconômico de Foz do Iguaçu. “O conselho é um órgão do município que auxilia a gestão com assessoramento. O prefeito deve dar condições para o funcionamento do Codefoz. Somos todos voluntários, mas precisamos de estrutura mínima para o trabalho”, finaliza.

Reunião plenária do Codefoz

Data: quarta-feira, 15, às 18h30

Local: auditório da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu (Avenida Paraná, 3.471, centro)