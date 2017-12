Um dos longas mais aclamados da história do cinema fecha com chave de ouro a temporada de Clássicos Cinemark de 2017.“Cantando na Chuva” (1952), icônica obra dirigida por Stanley Donen e Gene Kelly, será exibida apenas no dia 12 de dezembro, às 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede ou na bilheteria do Cinemark Catuaí Palladium. Aproveite a promoção Tá Barato Demais com ingressos todos os dias, a partir de R$ 8.

Sinopse



Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois astros famosos da época do cinema mudo em Hollywood. O romance fictício entre o casal passa a gerar rumores de que realmente estão apaixonados. Nenhum dos dois desmente o boato, mas o apreço pela carreira faz com que sejam escalados para produzirem um filme falado. Don e Lina precisam entretanto superar as dificuldades do novo método de se fazer cinema, para conseguir manter a fama conquistada.

Clássicos Cinemark:

Horário: 20h

Preço: a partir de R$ 8

Mais informações: https://www3.cinemark.com.br/foz-do-iguacu