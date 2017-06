Com uma mistura entre sintetizadores pop, cordas e muito sentimento, o paranaense Marc Yann apresenta lyric vídeo intimista para “Te Encontrar”, canção carro-chefe do EP de estreia do cantor independente.

O lançamento simultâneo com o lyric vídeo vem para reforçar a estratégia em apresentar o trabalho inédito no cenário pop nacional. Formado em Jornalismo e gerenciando a própria carreira desde então, Marc Yann, de 22 anos, iniciou a trajetória em 2011, produzindo músicas originais, covers nacionais e internacionais.

“Te Encontrar” tem letra, arranjo e melodia composta pelo próprio cantor, e trata sobre um pedido de reconciliação com alguém que partiu há muito tempo. A canção é a primeira amostra do EP autoral que chega em setembro nas plataformas digitais.

“Esse single vem para revelar um trabalho verdadeiro e diferente do que tem sido lançado ultimamente. Assim como as outras faixas, é uma música pessoal que fala sobre essa saudade imensa e a vontade de rever alguém que se ama muito. É uma balada para ouvir e se conectar com pessoas que você já amou e sente falta”, comenta Marc.

A proposta do mini-álbum é revelar a vulnerabilidade do artista, apresentando canções com letras profundas, arranjos que mesclam o pop a outros ritmos como folk, dance, rock e country, e mergulhando fundo em temas como amor, liberdade, desilusões e recomeço. Todo o material audiovisual e o lyric vídeo do single tem produção e direção feitas pelo artista.

“Cada nota do projeto, instrumentação, letra e arte está sendo produzida por mim. Quero que as pessoas saibam que elas estão ouvindo um trabalho que saiu do cantor; da minha alma para a alma de quem está ouvindo”.

Confira o clipe: