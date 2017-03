O Wood’s Foz apresenta neste dia 01 de abril, sábado, a partir das 22h30 o espetáculo “Pancadão Sem Dente”. Na estrada há quase um mês, se apresentando nos palcos dos teatros brasileiros, o humorista Márvio Lúcio, o Carioca está pela primeira vez na cidade com o personagem Marcelo Sem Dente. O comediante falou um pouco sobre o seu novo espetáculo, o Pancadão do Sem Dente. “O público pode esperar muita sacanagem. O Marcelo Sem Dente é um cara que só pensa em sexo, só pensa em zoeira e em sacanear o próximo. Eu digo que o lema do espetáculo é pague para entrar e reze para sair”, contou.

Direto de um dos quadros de maior audiência do Pânico na Band, o Quarto do Pânico, o personagem de Márvio Lúcio promete mostrar ao público o lado proibido da televisão com muita irreverência.

Os ingressos estão sendo vendidos ainda no primeiro lote. O preço para as mulheres é de R$ 20,00 e para os homens custa R$ 30,00. Os interessados em comprar pela internet podem acessar o site www.okingressos.com.br, no ícone Foz do Iguaçu. Mais informações com o promoter Willian Ramires +55 (45) 9820 8091 (Zetta) ou na secretaria pelo telefone (45) 3523-5373.

Show Nacional

CARIOCA DO PÂNICO APRESENTA: PANCADÃO DO MARCELO SEM DENTE

Data: Sábado, 01 abril de 2017

Horário: 22h30

Ingressos: Primeiro Lote – Feminino: R$ 20,00 e Masculino: R$ 30,00

Online: www.okingressos.com.br

Informações: Willian Ramires +55 (45) 9820 8091 (Zetta)