Nos últimos quatro dias, Foz do Iguaçu teve o maior Carnafalls da história e atraiu mais de 30 mil pessoas para uma programação que contou com bailes, Concurso Meninas Veneno, Carnaval nos bairros, Carnarock, Carnaval da Terceira Idade e Carnaval da Saudade.

O último dia de festa começou ainda no início da tarde, com o Carnaval da Saudade. A programação contou com a tradicional Canja do Galo Inácio, Concurso de Blocos e foliões, embalados sempre pela animação da Banda Sabbana, que trouxe o melhor do ritmo carnavalesco para o público.

Ao longo do dia, a Rua Marechal Deodoro esquina com a Quintino Bocaiúva se transformou em verdadeiro mar de gente. Um público estimado em mais de 13 mil pessoas entre famílias, crianças, turistas e pessoas de todas as idades.

A pequena Laura, de quatro anos, entrou no clima da festa. Fantasiada de unicórnio, ela caiu na folia junto aos pais e amigos. “É uma festa linda, eu acho muito legal”, comentou, enquanto festejava. A foliã, Valquiria Pacheco, disse que não perde um Carnaval da Saudade e explicou os motivos pelos quais a rua Marechal Deodoro se tornou xodó do carnaval da cidade. “É o melhor carnaval, um carnaval que a gente reúne a família, amigos, um clima muito bom”, disse.

Blocos

A participação dos blocos de carnaval, que se organizaram e garantiram a muita animação ao longo do dia foi um dos principais destaques. Cerca de vinte grupos marcaram presença e participou do Concurso de Blocos e Foliões, grande maioria participando pela primeira vez da festa. Um dos estreantes foi o bloco “I Love Bananinha” que levou o título de campeão dessa edição do Carnafalls.

O bloco de 150 integrantes foi formado em menos de um mês, e o sucesso, segundo o organizador Pedro Ferreira, vem da mobilização em torno de uma importante causa. “Nós montamos o bloco com a finalidade de arrecadar leite para doar ao Centro de Nutrição Infantil, que sempre precisa do alimento e as pessoas aderiram”, contou.

Charrua

A organização das escolas de samba, axé, afoxé também foi um ponto alto da noite de carnaval desta terça-feira. O Charrua se transformou em palco de um dos mais belos eventos carnavalescos da história da cidade. A diversidade e a integração cultural marcaram a noite com a presença de blocos do Brasil, Argentina e Paraguai.

Ao ritmo de muita bateria, batuque, dança e muita alegria, as escolas deram um show e levaram o público a entrar na magia e alegria da data. Os grupos Afoxé Ogum Funmilaiyó, Onças do Bem, Comparsa Império Ciudad Del Este, La Comparsa Selva Noche Luna (Puerto Iguazu), Maracatu Alvorada Nova, espetáculo carnavalesco da Associação das Escolas de Samba de Foz do Iguaçu emocionaram e presentearam os foliões com toda energia do Carnaval.